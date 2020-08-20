1 сентября покажут первый смартфон с подэкранной камерой

Китайская компания ZTE, по сообщению сетевых источников, уже 1 сентября покажет первый серийный смартфон с подэкранной камерой. Это позволит раз и навсегда разрешить вопрос о размещении «фронталки» — в моноброви, вырезе или в виде выдвигающегося модуля.

Новинка называется ZTE A20 5G, она уже прошла сертификацию в TENAA. Смартфон оснащён дисплеем с разрешением Full HD+ диагональю 6,92 дюйма. Фронтальная камера находится под экраном и характеризуется разрешением в 32 МП. Сами экраны будет производить Visionox.

Внутри смартфона установлен восьмиядерный процессор (предположительно это чип Snapdragon 765G) с частотой 2,4 ГГц. Есть 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной. Основная камера получила модули на 64 + 8 +2 + 2 МП.

Ёмкость штатной батареи составляет 4120 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки. В качестве ОС заявлена Android 10. Габариты смартфона составляют 172,1 x 77,9 x 7,9 мм при массе 198 грамм.