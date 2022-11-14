Oppo Find N Flip станет первой раскладушкой с процессором MediaTek

Популярный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о складном Oppo Find N Flip.

Сообщается, что это будет первый гибкий смартфон с чипом MediaTek — ему приписывают Dimensity 9000. Также Oppo Find N Flip получит 6,8-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран тоже будет AMOLED на 3,26 дюймов. Основную камеру наделят главным модулем на 50 Мп и сверхширокоугольным 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 4300 мАч + поддержка 44-ваттной зарядки.

Анонс раскладушки Oppo Find N Flip должен состоятся в середине декабря.