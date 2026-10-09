Яндекс договорился с VK Cloud, Selectel и К2Cloud после атак на дата-центры

Яндекс договорился с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов Yandex Cloud после атак на свои дата-центры. Об этом сообщает ТАСС.

Компании выделят дополнительные команды специалистов, упростят подключение и предложат гибкие финансовые условия. Меры должны помочь клиентам быстрее перенести инфраструктуру и сократить перебои в работе сервисов.

8 октября беспилотники атаковали дата-центр Яндекса в Сасово Рязанской области. Инцидент затронул часть сервисов компании и сторонних проектов, использующих Yandex Cloud.

9 октября Яндекс сообщил о повреждении инфраструктуры ещё одного дата-центра в Калуге. Несколько модулей полностью выведены из строя, масштаб ущерба пока оценивается. В обоих случаях пострадавших нет.

Команды Yandex Cloud и облачных провайдеров сейчас совместно работают над переносом инфраструктуры клиентов и восстановлением доступности сервисов.