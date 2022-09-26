Появились первые сведения о планшете Pixel Tablet

В сети появилась новая информация о будущем планшете Google Pixel Tablet. Её предоставил разработчик Куба Войцеховски. По его данным, новая «таблетка» проходит проверочные инженерные испытания, что означает завершение разработки основных аппаратных и программных компонентов.

Судя по документам, новинку отправили для тестирования в Индию. Планшет получит экран диагональю 10,95 дюйма, постоянную память на 128 или 256 ГБ, поддержку Wi-Fi 6. Также ранее сообщалось, что компания готовит модели Pixel Tablet и Pixel Tablet Pro. Второй вариант будет иметь более мощную камеру.

Пока неясно, какой процессор получат новинки и сколько оперативной памяти у них будет. Однако похоже, они могут быть построены на Tensor первой или второй версии.

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