Google выпустила публичную Android 17 Beta 1

Google представила первую публичную бета-версию операционной системы Android 17. В этом году компания вновь изменила привычный график выпуска обновлений.
Согласно дорожной карте, вторая сборка бета-версии выйдет в марте, а финальный релиз системы запланирован на второй квартал года (апрель-июнь).
Что нового в Android 17 Beta 1
Первая бета-версия Android 17 содержит не так много изменений, но они есть:
- Приложения больше не могут ограничивать ориентацию и соотношение сторон на больших экранах. Это сделано для более удобной работы на планшетах. Нововведение не затрагивает игры.
- Нативная поддержка современного стандарта сжатия видео VVC, известного как H.266.
- Обновленный механизм освобождения памяти для снижения нагрузки на процессор устройства.
- Ограничения на пользовательские уведомления для уменьшения потребления памяти.
- Новый инструмент в API, который обеспечивает более плавное переключение между режимами камеры.
- Другие нововведения для разработчиков.
Как установить Android 17 Beta 1
Тестовая версия доступна для смартфонов Google, начиная с Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Чтобы установить обновление, нужно зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования, после чего система предложит загрузить новую версию через настройки.
Вернуться на стабильную версию можно будет после выхода финального релиза Android 17 или выполнить откат на Android 16 с помощью сброса устройства к заводским настройкам.
Комментарии в Телеграм