Google выпустила публичную Android 17 Beta 1

Google представила первую публичную бета-версию операционной системы Android 17. В этом году компания вновь изменила привычный график выпуска обновлений.

Согласно дорожной карте, вторая сборка бета-версии выйдет в марте, а финальный релиз системы запланирован на второй квартал года (апрель-июнь).

Что нового в Android 17 Beta 1

Первая бета-версия Android 17 содержит не так много изменений, но они есть:

Приложения больше не могут ограничивать ориентацию и соотношение сторон на больших экранах. Это сделано для более удобной работы на планшетах. Нововведение не затрагивает игры.

Нативная поддержка современного стандарта сжатия видео VVC, известного как H.266.

Обновленный механизм освобождения памяти для снижения нагрузки на процессор устройства.

Ограничения на пользовательские уведомления для уменьшения потребления памяти.

Новый инструмент в API, который обеспечивает более плавное переключение между режимами камеры.

Другие нововведения для разработчиков.

Как установить Android 17 Beta 1

Тестовая версия доступна для смартфонов Google, начиная с Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Чтобы установить обновление, нужно зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования, после чего система предложит загрузить новую версию через настройки.

Вернуться на стабильную версию можно будет после выхода финального релиза Android 17 или выполнить откат на Android 16 с помощью сброса устройства к заводским настройкам.