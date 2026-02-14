Google выпустила публичную Android 17 Beta 1 | The GEEK
close
Новости

Google выпустила публичную Android 17 Beta 1

Финальный релиз системы ожидается уже во втором квартале 2026 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:14

Google представила первую публичную бета-версию операционной системы Android 17. В этом году компания вновь изменила привычный график выпуска обновлений.

Google выпустила публичную Android 17 Beta 1

Согласно дорожной карте, вторая сборка бета-версии выйдет в марте, а финальный релиз системы запланирован на второй квартал года (апрель-июнь).

Что нового в Android 17 Beta 1

Первая бета-версия Android 17 содержит не так много изменений, но они есть:

  • Приложения больше не могут ограничивать ориентацию и соотношение сторон на больших экранах. Это сделано для более удобной работы на планшетах. Нововведение не затрагивает игры.
  • Нативная поддержка современного стандарта сжатия видео VVC, известного как H.266.
  • Обновленный механизм освобождения памяти для снижения нагрузки на процессор устройства.
  • Ограничения на пользовательские уведомления для уменьшения потребления памяти.
  • Новый инструмент в API, который обеспечивает более плавное переключение между режимами камеры.
  • Другие нововведения для разработчиков.

Как установить Android 17 Beta 1

Тестовая версия доступна для смартфонов Google, начиная с Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro. Чтобы установить обновление, нужно зарегистрировать устройство в программе бета-тестирования, после чего система предложит загрузить новую версию через настройки.

Вернуться на стабильную версию можно будет после выхода финального релиза Android 17 или выполнить откат на Android 16 с помощью сброса устройства к заводским настройкам.

id·219494·20260214_1014
В Госдуме допустили блокировку Google в России
Google готовит к выходу первую бету Android 17
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Google разрешила пользователям Gmail менять адрес электронной почты
Google вывезет из России часть своих серверов, ускорявших загрузку YouTube
Google признала проблему AI чат-ботов: точность ответов не дотягивает до 70%
Google Pixel 10 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры