Google готовит к выходу первую бету Android 17

В ближайшее время Google выпустит предварительную версию Android 17 Beta 1. Об этом сообщил представитель компании на Reddit.

Android 17 Beta 1 будет построена на платформе Android 16 QPR. В сборку войдут последние исправления ошибок, а также улучшения стабильности и производительности.

Пользователям, которые уже участвуют в программе бета-тестирования Android, ничего делать не нужно — обновление автоматически появится на их устройствах после выхода.

Тем, кто хочет дождаться финальной и стабильной версии Android 16 QPR3, необходимо выйти из программы бета-тестирования до появления уведомления о выходе Android 17 Beta 1. Если этого не сделать, устройство автоматически обновится до новой бета-версии.

Чтобы покинуть программу без потери данных, нужно проигнорировать обновление с пометкой о понижении версии и дождаться официального релиза Android 16 QPR3. Если же установить Android 17 Beta 1, выйти из программы без удаления данных можно будет только в конце цикла тестирования — ориентировочно в июне 2026 года.

По традиции Google присваивает версиям Android кодовые названия в честь десертов. Официальное имя Android 17 пока не объявлено, однако по неофициальной информации система может получить название Cinnamon Bun — «булочка с корицей».