В Android 13 нашли упоминание планшета Pixel Tablet Pro

В коде Android 13 нашли упоминание планшета Pixel Tablet Pro. По слухам, его представят в 2023 году.

Разработчик с именем Куба Войцеховский заметил, что в Android 13 говорится о планшете под кодовыми названиями tangorpro и T6Pro, так же есть базовая версия Pixel Tablet, ее кодовое имя tangor и T6.

Спецификации и характеристики Pixel Tablet Pro пока не известны. Устройству приписывают камеру с датчиком Sony IMX787 на 64 Мп и датчик Samsung S5K3J1 на 10,8 Мп.

Ранее в коде Android 13 нашли упоминание нового складного смартфона от Google, про него можно почитать здесь.

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