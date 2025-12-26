Google вывезет из России часть своих серверов, ускорявших загрузку YouTube | The GEEK
Google вывезет из России часть своих серверов, ускорявших загрузку YouTube

Процесс вывода из эксплуатации оборудования уже начался.
Редакция The GEEK сегодня в 21:14

Google выведет из эксплуатации и заберёт свои старые кэширующие серверы Dell R720, размещённые у российских интернет-провайдеров в рамках системы Google Global Cache (GGC). Соответствующие письма уже получили некоторые провайдеры, пишет РБК со ссылкой на источники.

Речь идёт о серверах, которые использовались для ускорения доставки контента Google — в том числе видео YouTube, Google Maps, обновлений для приложений на Android и браузера Chrome. Благодаря локальному кэшированию пользователи получали более высокую скорость загрузки данных.

В письме, направленном провайдерам, Google сообщила, что модель серверов Dell R720 снята с производства и не имеет гарантийного срока. Компания планирует начать вывод этих серверов из эксплуатации с 26 января 2026 года. Остальное оборудование GGC продолжит работу.

В последующих уведомлениях Google попросила провайдеров отключить серверы, извлечь их из стоек и предоставить адреса для вывоза. По словам одного из источников РБК, у части операторов оборудование уже забрали.

Процессом демонтажа и дальнейшего обращения с серверами занимается европейская компания MPK Asset Solutions, специализирующаяся на управлении жизненным циклом IT-оборудования, включая логистику, утилизацию и уничтожение данных.

