Первые рендеры Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro появились в сети

Google готовит к выходу новое поколение смартфонов — Pixel 11 и Pixel 11 Pro. Портал Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовал рендеры устройств, созданные на основе CAD-чертежей.

Судя по опубликованным изображениям, оба смартфона получат минимальные внешние изменения. Ключевое — слегка обновленная панель камеры, которая станет полностью черной. Ранее вспышка располагалась на серебристой вставке.

Google Pixel 11

По слухам, Pixel 11 и Pixel 11 Pro оснастят процессором Tensor G6, а также модемом MediaTek вместо Samsung. Кроме того, оба устройства получат аккумуляторы на 5000 мАч.

Google Pixel 11 Pro

Официальная презентация серии Google Pixel 11 ожидается в августе 2026 года. Ранее в сети также появились рендеры складного Pixel 11 Pro Fold.