Первые рендеры Google Pixel 11 и Pixel 11 Pro появились в сети

Редакция The GEEK сегодня в 19:05

Google готовит к выходу новое поколение смартфонов — Pixel 11 и Pixel 11 Pro. Портал Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовал рендеры устройств, созданные на основе CAD-чертежей.

Судя по опубликованным изображениям, оба смартфона получат минимальные внешние изменения. Ключевое — слегка обновленная панель камеры, которая станет полностью черной. Ранее вспышка располагалась на серебристой вставке.

Google Pixel 11

По слухам, Pixel 11 и Pixel 11 Pro оснастят процессором Tensor G6, а также модемом MediaTek вместо Samsung. Кроме того, оба устройства получат аккумуляторы на 5000 мАч.

Google Pixel 11 Pro

Официальная презентация серии Google Pixel 11 ожидается в августе 2026 года. Ранее в сети также появились рендеры складного Pixel 11 Pro Fold.

Читайте также
Android-смартфоны получат аналог функции NameDrop из iOS для передачи файлов
Android

Нововведение позволит обмениваться данными, просто поднеся один смартфон к другому.
Google усложнит установку непроверенных APK на Android
Android

Стало известно, как пользователи смогут установить сторонние приложения без верификации разработчиков.
Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью
Google

Визуальных изменений мало, но они есть.
Первые детали Google Pixel 10a и Pixel 11 утекли в сеть
Google

Есть плохие новости
Ещё по теме
HUAWEI Mate 80 Pro представлен в России

В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

OPPO Find X9 Ultra получил дату выхода на глобальный рынок

HUAWEI нашла способ не повышать цены на смартфоны из-за кризиса памяти

Более 10 смартфонов Samsung теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

Vivo официально подтвердила ключевые фишки X300 Ultra и X300s

TECNO выпустила бюджетный Spark 50 5G в дизайне iPhone Air и Google Pixel

Пресс-фото и характеристики Infinix GT 50 Pro утекли в сеть

Xiaomi выпустила Redmi 15A по цене хорошего чехла для iPhone

Продажи Samsung Galaxy A37 стартуют в России

Honor 600 Pro засветился на постерах с дизайном в стиле iPhone

Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

  1. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

  2. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

  4. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

  5. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

  6. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

