Представлен Google Pixel 10a — почти полная копия Pixel 9a с плоской камерой

Изменений крайне мало, но они есть.
Редакция The GEEK сегодня в 18:48

18 февраля Google представила среднебюджетный смартфон Pixel 10a. Существенных изменений по сравнению с прошлым поколением нет.

Самым заметным внешним отличием стал слегка переработанный блок камер — он стал ещё более плоским и теперь не выпирает из корпуса. Кроме того, в Google Pixel 10a используется новый модем Exynos 5400, как в флагманском Pixel 10 Pro, а скорость проводной зарядки выросла с 23 Вт до 45 Вт.

Характеристики Google Pixel 10a

  • Габариты: 153,9×73×9 мм, вес — 183 грамма
  • Дисплей: 6,3 дюйма, pOLED, 2424×1080, 422 ppi, 60-120 Гц, до 3000 нит, защитное стекло Gorilla Glass 7i
  • Процессор: Google Tensor G4
  • ОЗУ: 8 ГБ LPDDR5X
  • Память: 128/256 ГБ UFS 3.1
  • Камеры: основная — 48 Мп, 1/2″, f/1.7; широкоугольная — 13 Мп, 1/3.1″, f/2.2, 120 градусов; фронтальная — 13 Мп, f/2.2
  • Аккумулятор: 5100 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, поддержка беспроводной зарядки Qi
  • ОС: Android 16
  • Водозащита: IP68
  • Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NFC, nanoSIM, eSIM, USB-С 3.2

Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold

Цена Google Pixel 10a — от $499 (~38 300 рублей). Предзаказы уже открыты.

