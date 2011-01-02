Распродажа 11.11 на AliExpress: десять интересных вещей

Вот и наступила одна из самых долгожданных распродаж на китайской площадке AliExpress. В этот раз не будет скучных и банальных вещей. Каждый продукт тщательно отобрали, а значит можно смело добавлять в корзину и совершать покупку.

Световой будильник

С наступлением осени начинает поздно светать, а вставать из тёплой кровати под будильник становится всё труднее. Каждый раз приходится переводить будильник на 5 минут и таким образом получается недосып. Проснуться быстрее поможет световой будильник, имитирующий восход солнца. Комната наполнится мягким светом и сделает процесс пробуждения более приятным. Всё управление происходит через приложение на смартфоне. Необходимая вещь в каждый дом, особенно для тех, кому рано нужно вставать.

Цена на распродаже: 2 789 2 390 рублей

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Автоматическая кормушка

Коту всё равно нужно вам вставать на работу или хочется подольше полежать в кровати. Он хочет есть. И тут на помощь приходит автоматическая кормушка с управлением через приложение на смартфоне. Она способна вместить до 1,5 килограмма сухого корма, а герметичный замок блокирует подачу воздуха, предотвращая порчу еды. Также можно настроить автоматический график приёма пищи, даже если вас не будет дома.

Цена на распродаже: 5 625 от 4 800 рублей

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Умный диспенсер для мыла

Автоматический диспенсер от Mijia всё делает сам. Достаточно поднести руки к устройству и получить фиксированную порцию мыла. Работает от 4 батареек АА, а моюще средство можно использовать любое.

Цена на распродаже: 2 100 1 335 руб

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Статуэтка астронавта

Небольшого размера и невероятно красивая. Понравятся даже тем, кто не интересуется тематикой космоса. Функционала у них никакого, но они могут разбавить рабочее место или какую-либо коллекцию на полке. Те кто заказывал, отмечают надёжную упаковку и отличное качество. Даже себе заказали парочку.

Цена на распродаже: 850 от 370 руб.

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Куртка Xiaomi с подогревом

Курта от NINETYGO, которая является суббрендом Xiaomi, только недавно запустила в продажу зимнюю куртку-парку NINETYGO Smart Heated Parka. Главной особенностью куртки является плёнка из углеродных нанотрубок, которая позволяет обогревать зоны спины и шеи при подключении внешнего аккумулятора. Обогрев происходит в течение трёх секунд, а сама парка состоит на 80% из утиного пуха.

Цена на распродаже: 10 135 от 7 889 руб.

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Пульт для клонирования пульта от ворот

Сейчас каждый современный двор и дом имеет автоматические ворота, которые управляются через специальный пульт. Дополнительный брелок можно всегда приобрести у установщика, но он обойдётся минимум в тысячу рублей. Куда проще приобрести специальный брелок, который умеет копировать частоты оригинального пульта. Достаточно поднести оригинальный пульт к брелоку и зажать определённую кнопку.

Цена на распродаже: 380 236 руб.

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Беспроводное зарядное устройство с функцией подогрева чашки

Необычное устройство сохраняющее заряд телефона полным, а любимый напиток — горячим. Сам гаджет создан из прочного алюминиевого сплава и оснащён стеклянной панелью. Мощность беспроводной зарядки составляет 10 Вт. Также есть защита от перезарядки смартфона и замыкания.

Цена на распродаже: 980 811 руб.

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Вытянутый смартфон Xiaomi QIN 2 Pro

Один из необычных смартфонов, которые есть на рынке. У него вытянутый экран, Android 9 и компактный корпус. Аппарат может стать полноценным рабочим устройством, а также поместиться в любой карман. Пользователи отмечают быструю доставку.

Цена на распродаже: 10 800 9 110 руб.

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Сковорода для портативных блюд

Помимо гаджетов, есть другие вещи, которые полезно иметь под рукой. Например, эта сковорода для одновременной готовки на несколько персон. Съёмная ручка и хорошее покрытие. Удобно, быстро и необычно.

Цена на распродаже: 1 453 930 руб.

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Мини-проектор на Android

Это устройство можно без проблем носить с собой из комнаты в комнату благодаря компактным размерам. За несколько секунд можно развернуть картинку до 80 дюймов. Простое использование, подключение к любому устройству и возможность работы без розетки. Весьма доступная цена и множество позитивных отзывов.

Цена на распродаже: 5 864 4 151 руб.

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