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Самый умный: Илон Маск представил ИИ Grok 4 с академическими знаниями

Также он решает олимпиадные задачи и умеет петь.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 10:53

Компания xAI показала новую версию своей флагманской модели Grok. По словам самого Маска, Grok 4 стал самым умным ИИ в истории. Впрочем, ровно так же он описывал и предыдущую версию. Теперь в центре внимания — академические навыки и умение логически рассуждать.

Что нового:

• мощность выросла в 10 раз по сравнению с Grok 3
• в голосовом режиме модель умеет говорить шёпотом, петь и менять интонации
• на математической олимпиаде AIME 25 — 100% правильных ответов
• в сложном тесте Humanity’s Last Exam: 44,4% точности с многоагентной архитектурой
• соответствует уровню PhD по математике, физике и программированию

Кроме этого, разработчики обещают, что Grok 4 способен создавать видеоигры по одному описанию и угадывать победителей спортивных чемпионатов.

Подписка стоит 30 долларов в месяц (около 2300 рублей). Для тех, кто хочет больше, есть версия за 300 долларов (около 23 500 рублей).

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Источник:
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