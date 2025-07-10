Самый умный: Илон Маск представил ИИ Grok 4 с академическими знаниями

Компания xAI показала новую версию своей флагманской модели Grok. По словам самого Маска, Grok 4 стал самым умным ИИ в истории. Впрочем, ровно так же он описывал и предыдущую версию. Теперь в центре внимания — академические навыки и умение логически рассуждать.

Что нового:

• мощность выросла в 10 раз по сравнению с Grok 3

• в голосовом режиме модель умеет говорить шёпотом, петь и менять интонации

• на математической олимпиаде AIME 25 — 100% правильных ответов

• в сложном тесте Humanity’s Last Exam: 44,4% точности с многоагентной архитектурой

• соответствует уровню PhD по математике, физике и программированию

Кроме этого, разработчики обещают, что Grok 4 способен создавать видеоигры по одному описанию и угадывать победителей спортивных чемпионатов.

Подписка стоит 30 долларов в месяц (около 2300 рублей). Для тех, кто хочет больше, есть версия за 300 долларов (около 23 500 рублей).