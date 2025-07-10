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Huawei выпустит первый универсал на базе HarmonyOS осенью 2025 года

Запуск автомобиля официально подтвержден.

Huawei выпустит универсал STELATO S9 Travel Edition осенью 2025 года. Об этом рассказал один из руководителей компании Ричард Ю на мероприятии Stelato User Star Enjoyment Night 2025.

Это будет первый универсал компании, работающий на базе решений HarmonyOS. Ранее в сети уже появлялись шпионские снимки автомобиля.

Ричард Ю рассказал, что универсал будет иметь очень много места, отличную управляемость, большой запас хода и очень вместительный багажник. По его словам, он идеально подойдет для разных ситуаций, например, дома, похода и бездорожья.

О STELATO S9 Travel Edition пока известно немного. Его официальный дизайн держится в секрете. Но, по слухам, универсал будет очень похож на седан S9. Ожидается две версии автомобиля:

  • Гибридная. Модель получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. С ним будет работать только задний электромотор, который выдает 309 л.с.
  • Электрическая. Она будет иметь не только задний, но и полный привод. В базовой версии установлен электромотор мощностью 309 л.с., а в полноприводной версии к нему добавится передний электродвигатель на 214 л.с. Общая мощность электрической установки составит до 523 л.с.
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Источник:
HuaweiCentral, The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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