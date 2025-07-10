Huawei выпустит первый универсал на базе HarmonyOS осенью 2025 года

Huawei выпустит универсал STELATO S9 Travel Edition осенью 2025 года. Об этом рассказал один из руководителей компании Ричард Ю на мероприятии Stelato User Star Enjoyment Night 2025.

Это будет первый универсал компании, работающий на базе решений HarmonyOS. Ранее в сети уже появлялись шпионские снимки автомобиля.

Ричард Ю рассказал, что универсал будет иметь очень много места, отличную управляемость, большой запас хода и очень вместительный багажник. По его словам, он идеально подойдет для разных ситуаций, например, дома, похода и бездорожья.

О STELATO S9 Travel Edition пока известно немного. Его официальный дизайн держится в секрете. Но, по слухам, универсал будет очень похож на седан S9. Ожидается две версии автомобиля:

Гибридная. Модель получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. С ним будет работать только задний электромотор, который выдает 309 л.с.

Электрическая. Она будет иметь не только задний, но и полный привод. В базовой версии установлен электромотор мощностью 309 л.с., а в полноприводной версии к нему добавится передний электродвигатель на 214 л.с. Общая мощность электрической установки составит до 523 л.с.