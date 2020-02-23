В онлайн-картах распространения коронавируса обнаружили вирус
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Новости

В онлайн-картах распространения коронавируса обнаружили вирус

Специалисты по информационной безопасности Reason Labs нашли мошеннический сайт, который предлагает установить приложение с картой отображения распространения коронавируса. Приложение для ПК показывает реальные данные, но в ней обнаружили зловредный код.

Crns

С помощью встроенного кода, злоумышленники могут получить данные банковских карт, пароли от аккаунтов и прочую личную информацию, которая хранится в браузере. В подобных манипуляциях используется троян AZORult.

Ко всему прочему, хакеры могут получить личные данные о пользователях для продажи в даркнете. Также они могут без ведома пользователя загрузить другое ПО.

Поэтому лучше воздержаться от установки неизвестных программ на свой ПК и обезопасить свои данные.

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