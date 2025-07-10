HUAWEI представила серию камерофонов Pura 80

Huawei официально анонсировала линейку флагманских смартфонов HUAWEI Pura 80, сделав ставку на технологии мобильной фотографии, искусственный интеллект и усиленную защиту. Главные роли в серии отведены моделям Pura 80 Ultra и Pro. Устройства получили стекло Kunlun второго поколения, умную кнопку, расширенные ИИ-возможности и поддержку скоростной зарядки до 100 Вт.

Что нового в HUAWEI Pura 80:

В модели Ultra установлены два телеобъектива с зумом 3,7x и 10x на сверхкрупном сенсоре

Pro-версия получила 1-дюймовый сенсор с точной цветопередачей, особенно в ночных сценах

Поддержка съёмки в 4K и алгоритмы XMAGE дают чёткую картинку даже при слабом свете

Прочное стекло Kunlun второго поколения стало в 25 раз устойчивее к падениям

Смартфоны оснащены батареей на 5170 мА·ч с зарядкой SuperCharge — 100 Вт по кабелю и 80 Вт по воздуху

Есть новая смарт-кнопка и продвинутые ИИ-функции для шумоподавления и быстрого доступа к нужным действиям

Флагманы представлены, в том числе в цвете «Глянцевый красный» и доступны в модификациях Ultra и Pro.

Характеристики серии HUAWEI Pura 80

Характеристика Pura 80 Pura 80 Pro Pura 80 Pro+ Pura 80 Ultra Экран OLED, 6.6″, 2760×1256, 3000 нит, 120 Гц OLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц OLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц OLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 16 ГБ ПЗУ 256/512/1024 ГБ 256/512/1024 ГБ 512/1024 ГБ 512/1024 ГБ Аккумулятор 5170 мА·ч, зарядка 66 Вт 5170 мА·ч, зарядка 100 Вт 5170 мА·ч, зарядка 100 Вт 5170 мА·ч, зарядка 100 Вт Процессор Huawei Kirin 9020 Huawei Kirin 9020 Huawei Kirin 9020 Huawei Kirin 9020 Основные камеры 50+12+13 Мп 50+48+40 Мп 50+48+40 Мп 50+50+перископ 12.5+ширик 40+1.5 Мп Фронтальная камера 13 Мп 13 Мп 13 Мп 13 Мп Габариты и вес 157.7×74.4×8.2 мм, 211 г 163×76.1×8.3 мм, 223 г 163×76.1×8.3 мм, 223 г 163×76.1×8.3 мм, 223 г

Цены HUAWEI Pura 80 в Китае (ориентировочно)

Pura 80 — пока неизвестна

— пока неизвестна Pura 80 Pro — от 6499 юаней (~71 000 рублей)

— от 6499 юаней (~71 000 рублей) Pura 80 Pro+ — от 7999 юаней (~87 500 рублей)

— от 7999 юаней (~87 500 рублей) Pura 80 Ultra — от 9999 юаней (~109 500 рублей)