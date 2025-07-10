HUAWEI представила серию камерофонов Pura 80

Huawei официально анонсировала линейку флагманских смартфонов HUAWEI Pura 80, сделав ставку на технологии мобильной фотографии, искусственный интеллект и усиленную защиту. Главные роли в серии отведены моделям Pura 80 Ultra и Pro. Устройства получили стекло Kunlun второго поколения, умную кнопку, расширенные ИИ-возможности и поддержку скоростной зарядки до 100 Вт.
Что нового в HUAWEI Pura 80:
- В модели Ultra установлены два телеобъектива с зумом 3,7x и 10x на сверхкрупном сенсоре
- Pro-версия получила 1-дюймовый сенсор с точной цветопередачей, особенно в ночных сценах
- Поддержка съёмки в 4K и алгоритмы XMAGE дают чёткую картинку даже при слабом свете
- Прочное стекло Kunlun второго поколения стало в 25 раз устойчивее к падениям
- Смартфоны оснащены батареей на 5170 мА·ч с зарядкой SuperCharge — 100 Вт по кабелю и 80 Вт по воздуху
- Есть новая смарт-кнопка и продвинутые ИИ-функции для шумоподавления и быстрого доступа к нужным действиям
Флагманы представлены, в том числе в цвете «Глянцевый красный» и доступны в модификациях Ultra и Pro.
Характеристики серии HUAWEI Pura 80
|Характеристика
|Pura 80
|Pura 80 Pro
|Pura 80 Pro+
|Pura 80 Ultra
|Экран
|OLED, 6.6″, 2760×1256, 3000 нит, 120 Гц
|OLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц
|OLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц
|OLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц
|ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|16 ГБ
|16 ГБ
|ПЗУ
|256/512/1024 ГБ
|256/512/1024 ГБ
|512/1024 ГБ
|512/1024 ГБ
|Аккумулятор
|5170 мА·ч, зарядка 66 Вт
|5170 мА·ч, зарядка 100 Вт
|5170 мА·ч, зарядка 100 Вт
|5170 мА·ч, зарядка 100 Вт
|Процессор
|Huawei Kirin 9020
|Huawei Kirin 9020
|Huawei Kirin 9020
|Huawei Kirin 9020
|Основные камеры
|50+12+13 Мп
|50+48+40 Мп
|50+48+40 Мп
|50+50+перископ 12.5+ширик 40+1.5 Мп
|Фронтальная камера
|13 Мп
|13 Мп
|13 Мп
|13 Мп
|Габариты и вес
|157.7×74.4×8.2 мм, 211 г
|163×76.1×8.3 мм, 223 г
|163×76.1×8.3 мм, 223 г
|163×76.1×8.3 мм, 223 г
Цены HUAWEI Pura 80 в Китае (ориентировочно)
- Pura 80 — пока неизвестна
- Pura 80 Pro — от 6499 юаней (~71 000 рублей)
- Pura 80 Pro+ — от 7999 юаней (~87 500 рублей)
- Pura 80 Ultra — от 9999 юаней (~109 500 рублей)
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