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HUAWEI представила серию камерофонов Pura 80

С акцентом на фото и дизайн.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 20:01

Huawei официально анонсировала линейку флагманских смартфонов HUAWEI Pura 80, сделав ставку на технологии мобильной фотографии, искусственный интеллект и усиленную защиту. Главные роли в серии отведены моделям Pura 80 Ultra и Pro. Устройства получили стекло Kunlun второго поколения, умную кнопку, расширенные ИИ-возможности и поддержку скоростной зарядки до 100 Вт.

Что нового в HUAWEI Pura 80:

  • В модели Ultra установлены два телеобъектива с зумом 3,7x и 10x на сверхкрупном сенсоре
  • Pro-версия получила 1-дюймовый сенсор с точной цветопередачей, особенно в ночных сценах
  • Поддержка съёмки в 4K и алгоритмы XMAGE дают чёткую картинку даже при слабом свете
  • Прочное стекло Kunlun второго поколения стало в 25 раз устойчивее к падениям
  • Смартфоны оснащены батареей на 5170 мА·ч с зарядкой SuperCharge — 100 Вт по кабелю и 80 Вт по воздуху
  • Есть новая смарт-кнопка и продвинутые ИИ-функции для шумоподавления и быстрого доступа к нужным действиям

Флагманы представлены, в том числе в цвете «Глянцевый красный» и доступны в модификациях Ultra и Pro.

Характеристики серии HUAWEI Pura 80

ХарактеристикаPura 80Pura 80 ProPura 80 Pro+Pura 80 Ultra
ЭкранOLED, 6.6″, 2760×1256, 3000 нит, 120 ГцOLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 ГцOLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 ГцOLED, 6.8″, 2848×1276, 3000 нит, 120 Гц
ОЗУ12 ГБ12 ГБ16 ГБ16 ГБ
ПЗУ256/512/1024 ГБ256/512/1024 ГБ512/1024 ГБ512/1024 ГБ
Аккумулятор5170 мА·ч, зарядка 66 Вт5170 мА·ч, зарядка 100 Вт5170 мА·ч, зарядка 100 Вт5170 мА·ч, зарядка 100 Вт
ПроцессорHuawei Kirin 9020Huawei Kirin 9020Huawei Kirin 9020Huawei Kirin 9020
Основные камеры50+12+13 Мп50+48+40 Мп50+48+40 Мп50+50+перископ 12.5+ширик 40+1.5 Мп
Фронтальная камера13 Мп13 Мп13 Мп13 Мп
Габариты и вес157.7×74.4×8.2 мм, 211 г163×76.1×8.3 мм, 223 г163×76.1×8.3 мм, 223 г163×76.1×8.3 мм, 223 г

Цены HUAWEI Pura 80 в Китае (ориентировочно)

  • Pura 80 — пока неизвестна
  • Pura 80 Pro — от 6499 юаней (~71 000 рублей)
  • Pura 80 Pro+ — от 7999 юаней (~87 500 рублей)
  • Pura 80 Ultra — от 9999 юаней (~109 500 рублей)
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Источник:
Huawei
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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