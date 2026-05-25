Apple Watch получат небольшое обновление watchOS 27

Apple сосредоточится на стабильности, производительности и небольших улучшениях Apple Watch.
Редакция The GEEK сегодня в 08:00
Apple готовит watchOS 27 без заметных новых функций для Apple Watch. Об этом сообщил Марк Гурман в рассылке Power On для Bloomberg.

По его данным, обновление будет сосредоточено на стабильности, производительности и небольших доработках системы. Также Apple, как утверждает источник, улучшает работу с данными сердечного ритма, но крупных пользовательских новшеств в watchOS 27 может не быть.

Такой подход отражает более осторожную стратегию Apple на рынке носимых устройств. Apple Watch остаются одним из ключевых продуктов компании в категории здоровья и фитнеса, но рынок меняется: конкуренты делают ставку на устройства без экранов, длительную автономность и персональные рекомендации на базе ИИ.

Сервисы вроде Oura и Whoop развивают кольца и фитнес-браслеты, которые фокусируются на сне, восстановлении и интерпретации показателей, а не на уведомлениях и приложениях. На этом фоне Apple Watch всё чаще критикуют за большое количество данных без достаточно понятных персональных выводов.

Дополнительные вопросы вызывает перестройка внутри направления здоровья Apple. За последние годы компанию покинули несколько руководителей, связанных с Apple Watch, Health и Fitness+. При этом более амбициозные проекты, включая неинвазивное измерение глюкозы, всё ещё находятся в разработке.

Официально Apple пока не раскрывала watchOS 27. Ожидается, что систему представят на WWDC 2026 вместе с iOS 27 и другими обновлениями платформ компании.

