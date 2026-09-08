Apple Watch SE 3 внезапно пропали из продажи перед презентацией Apple
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Apple Watch SE 3 внезапно пропали из продажи перед презентацией Apple

Все конфигурации часов стали недоступны в официальном интернет-магазине компании.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 21:33
Apple Watch SE 3 внезапно пропали из продажи перед презентацией Apple

Apple Watch SE 3 стали недоступны для покупки в официальном интернет-магазине Apple в США и ряде других стран. Это произошло всего за день до осенней презентации компании.

Недоступными оказались все конфигурации часов. Причина пока неизвестна: Apple официально не сообщала о прекращении продаж модели или подготовке замены.

Ситуация выглядит необычно из-за скорой презентации, на которой ожидаются новые Apple Watch. При этом появление Apple Watch SE 4 ранее не прогнозировалось. Компания обычно обновляет бюджетную серию не каждый год: первое поколение вышло в 2020-м, второе — в 2022-м, а SE 3 — только осенью 2025 года.

Поэтому исчезновение часов может оказаться как временной проблемой магазина, так и неожиданным намеком на обновление линейки. Что именно произошло, вероятно, станет понятно уже после презентации Apple 9 сентября.

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