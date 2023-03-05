Что подарить на 8 Марта: 15 интересных подарков

8 марта — это праздник, посвященный женщинам, который отмечается во многих странах мира. В этот день мы поздравляем и показываем свою любовь и уважение к мамам, бабушкам, сестрам, друзьям и коллегам. И, конечно же, не обойтись без подарков! В этой подборке представлены оригинальные и стильные подарки на 8 марта, которые помогут вам проявить заботу и внимание к близким женщинам в вашей жизни.

Лимитированная Яндекс Станция в красном цвете

Яндекс Станция 2 в красном рубиновом цвете — универсальный подарок. Она понравится как девушке для прослушивания любимой музыки, так и маме или бабушке, которые могут использовать ее для получения рецептов, управления голосом умным домом или скрасят свой вечер, прослушав радио или подключив другие сервисы.

Всего было выпущено 50 тысяч таких устройств, поэтому, чтобы стать обладателем этой эксклюзивной модели, стоит поспешить.

Цена: 16 990 рублей или подписка от 829 руб/мес.

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Смартфон Infinix HOT 20S для всех задач

Infinix HOT 20S — прекрасный подарок для девушки, мамы или бабушки на 8 марта. Он легко выполняет базовые задачи и справляется с мощными играми.

Смартфон доступен в симпатичных цветах, имеет мощный процессор, большой экран с частотой обновления 120 Гц и расширением оперативной памяти до 13 Гб. Также есть аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядкой, что позволяет использовать его до трех дней без подзарядки. Все это по приятной цене.

Цена: 14 990 рублей

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Очаровательная настольная игра Эверделл

Настольная игра «Эверделл» — отличный подарок на 8 марта! Она не только удивит своим очаровательным дизайном, но и станет настоящим воплощением тепла и уюта.

В игре можно погрузиться в сказочный мир, где животные разговаривают и дружно живут вместе в лесных городах. Игра для 1-4 игроков, но также предлагает вариант правил для игры соло. «Эверделл» — это увлекательное времяпровождение и отличный способ провести вечер в кругу друзей и близких.

Цена: 5 990 рублей

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Ридер Onyx Boox Da Vinci с подсветкой

Onyx Boox Da Vinci — отличный подарок на 8 марта для любительниц чтения. Ридер имеет компактный корпус и шестидюймовый экран E Ink Carta с подсветкой и сенсорным управлением. Он поддерживает большинство книжных форматов и позволяет настраивать внешний вид текста. Что еще нужно от ридера?

Цена: 8 990 рублей

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Настольная игра «Хора: Становление империи»

Настольная игра «Хора: Становление империи» — отличный подарок для тех, кто любит увлекательные стратегии и историю. В игре можно почувствовать себя правителем Древней Греции и развивать свою империю, используя различные уникальные возможности каждого государства.

Игра содержит много отсылок к историческим событиям и реалиям того времени, что сделает игру еще более интересной и захватывающей.

Цена: 3 990 рублей

Где выгодно купить: Hobby Games

Стильный iPhone 13

Если выбирать между iPhone 13 и iPhone 14 в качестве подарка на 8 марта, то лучше остановиться на первом варианте. Несмотря на некоторые улучшения в iPhone 14, такие, как большая оперативная память и лучшая светосила у камеры, эти изменения не являются значительными, чтобы оправдать более высокую цену за новое устройство.

При этом iPhone 13 всё еще отличается отличной производительностью, высоким качеством камеры и множеством других полезных функций, что делает его прекрасным подарком на 8 марта.

Цена: от 65 000 рублей

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Умные Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 — отличный подарок на 8 марта благодаря ряду новых функций, которые не доступны в предыдущих моделях, таких как международные экстренные вызовы, отслеживание менструального цикла и овуляций, а также гироскоп с расширенным динамическим диапазоном. Эти функции помогут её обладательнице быть более в курсе своего здоровья и безопасности.

Цена: от 36 900 рублей

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Instax mini 11 с моментальной печатью фото

Instax mini 11 — позволит сохранить яркие моменты и создать настоящие фотографические сувениры. Благодаря возможности моментальной печати снимков, фотокамера позволит быстро и легко создавать фотографии, которые можно поделиться с близкими и друзьями в реальном времени.

Кроме того, Instax mini 11 имеет улучшенные характеристики по сравнению с предыдущей моделью, что делает его еще более привлекательным для любителей фотографии.

Цена: от 11 990 рублей

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Что можно подарить на 8 марта ещё:

Молочко для тела Hempz — 2 490 рублей;

Набор косметики FRUDIA — 1 129 рублей;

Ваза для цветов керамика MINIPO — 1 380 рублей;

Кольцевая лампа для съёмок контента — 970 рублей;

Книга «Главные женщины в истории искусства.» — 1 290 рублей;

Миланский сетчатый браслет для Apple Watch — 11 990 рублей;

Массажная свеча — от 1485 рублей.

Вот и подошел к концу наш список идей подарков на 8 марта. Надеемся, что вы нашли что-то интересное для своих любимых женщин. Не забывайте, что самый лучший подарок — это ваше внимание и забота.