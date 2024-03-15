Смарт-часы и фитнес-браслеты выросли в продажах в праздничные дни

В преддверии праздника 8 Марта потребительские предпочтения в России сдвинулись в сторону смарт-гаджетов, выяснили данные объединенной розничной сети МегаФона и Yota. На фоне традиционного выбора подарков, таких как цветы и кондитерские изделия, смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники стали популярным выбором.

Продажи электронных гаджетов в период с 4 по 8 марта выросли на 27% по количеству и на 45% по денежному объему в сравнении с обычной неделей года. В среднем, покупатели также увеличили свои расходы на 8%.

Наиболее востребованными категориями стали “цифровые аксессуары” и “умные колонки”. Продажи смарт-часов увеличились в 2 раза, а фитнес-браслетов — в 3 раза. Среди топовых товаров — Infinix Watch 1 XW1, Xiaomi Redmi Watch 3 Active и Xiaomi Smart Band 8 Act.

Беспроводные наушники также показали значительный рост, увеличившись на 120% по денежному объему. Среди лидеров продаж – Xiaomi Redmi Buds 4 Lite и Active, а также Apple Airpods.

Продажи умных колонок показали внушительный рост в 296% по штукам и 264% по денежному эквиваленту. Предпочтение чаще всего отдавалось Яндекс Станциям с Алисой в версии “Лайт” и “Мини+”.

В отличие от этого, категория смартфонов продемонстрировала более скромный прирост в 42% по денежному объему.