Началась крауд-кампания настольной игры по «Готике»

22 апреля стартовала краудфандинговая кампания настольной игры от THQ Nordic по мотивам культовой ролевой игры «Готика» — Gothic: A Shadow’s Quest. Над ней работает команда, ранее выпустившая настольную версию Darksiders: The Forbidden Land.

Настолка станет приквелом к оригинальной истории и предложит фанатам окунуться в события, предшествующие основной сюжетной линии. Игрокам предстоит взять на себя роли обитателей Старого лагеря и пройти через череду испытаний.

Игра может получить русскую локализацию, однако это напрямую зависит от интереса аудитории: если в течение первых двух недель кампании будет оформлено более 1000 предзаказов на эту версию, то русскому языку быть. В противном случае, ближе к завершению сбора средств тираж на русском будет отменён. Те, кто выбрал этот вариант, смогут либо выбрать другую версию, либо отменить заказ.

Краудфандинговая кампания завершится 12 мая. При этом доставка настольной игры в Россию производиться не будет. На момент написания материала 738 спонсоров собрали более €71,4 тыс евро (цель — €50 тыс).



