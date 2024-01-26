Настольную игру по Cyberpunk 2077 выпустят в России

Hobby World анонсировала выпуск в России настольной игры по мотивам видеоигры Cyberpunk 2077 – Cyberpunk 2077: Gangs of Night City. Также будет запущено в продажу дополнение к ней под названием Families and Outcasts.

Саму игру создали авторы из CMON, за считанные минуты собрав необходимую сумму на Kickstarter еще в 2022 году. В настоящее время настолка на английском языке рассылается подержавшим ее создание.

В Gangs of Night City игроки вживаются в роли лидеров банд, борясь за власть в городе путём завоевания территорий и участия в бандитских войнах. Игра предлагает использование уникальных персонажей разных классов, возможность формирования альянсов и взаимодействие с фиксерами. В качестве персонажей есть Джеки Уэллс, Горо Такэмура, Джуди Альварес, Джонни Сильверхенд и другие.

Кроме того, будет выпущено дополнение Families and Outcasts, которое расширяет игровой мир новым регионом — Пустошами, добавляет новые банды и возможность игры для пятерых игроков.

Точной даты выхода пока нет, однако Hobby World обещают выпустить настолку к концу 2024 года.