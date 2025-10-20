Вышли наушники Commo One 2.0: подключаются к двум устройствам и работают во время зарядки

Яндекс Фабрика объявила о выпуске второй версии полноразмерных наушников Commo One 2.0. Модель получила обновлённую электронику и поддержку одновременного подключения к двум устройствам.

Главные изменения — функция Multipoint, позволяющая удерживать соединение с ноутбуком и смартфоном одновременно, и новая система ENC, которая подавляет фоновый шум при звонках. В устройстве появились два звуковых профиля — стандартный и басовый, а переключение происходит долгим нажатием кнопки Play/Pause.

Корпус выполнен из пластика с покрытием Soft Touch, чашки вращаются, а амбушюры сделаны из материала с эффектом памяти. В обновлении также расширили палитру до пяти расцветок: серый, белый, светло-розовый, голубой и фирменный серо-зелёный.

В комплект входят кабель USB-C (1,2 м) и провод AUX. Через USB-C можно одновременно слушать музыку и заряжать устройство.

Продажи Commo One 2.0 уже начались на Яндекс Маркете, стоимость — от 3990 рублей.