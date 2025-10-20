Вышли наушники Commo One 2.0: подключаются к двум устройствам и работают во время зарядки | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Вышли наушники Commo One 2.0: подключаются к двум устройствам и работают во время зарядки
Новости

Вышли наушники Commo One 2.0: подключаются к двум устройствам и работают во время зарядки

Яндекс Фабрика выпустила обновлённые наушники Commo One 2.0 с поддержкой Multipoint и технологией шумоподавления.

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 09:00

Яндекс Фабрика объявила о выпуске второй версии полноразмерных наушников Commo One 2.0. Модель получила обновлённую электронику и поддержку одновременного подключения к двум устройствам.

Вышли обновлённые наушники Commo One 2.0 от Яндекс Фабрики

Главные изменения — функция Multipoint, позволяющая удерживать соединение с ноутбуком и смартфоном одновременно, и новая система ENC, которая подавляет фоновый шум при звонках. В устройстве появились два звуковых профиля — стандартный и басовый, а переключение происходит долгим нажатием кнопки Play/Pause.

Вышли обновлённые наушники Commo One 2.0 от Яндекс Фабрики

Корпус выполнен из пластика с покрытием Soft Touch, чашки вращаются, а амбушюры сделаны из материала с эффектом памяти. В обновлении также расширили палитру до пяти расцветок: серый, белый, светло-розовый, голубой и фирменный серо-зелёный.

Вышли обновлённые наушники Commo One 2.0 от Яндекс Фабрики

В комплект входят кабель USB-C (1,2 м) и провод AUX. Через USB-C можно одновременно слушать музыку и заряжать устройство.

Продажи Commo One 2.0 уже начались на Яндекс Маркете, стоимость — от 3990 рублей.

id·212865·20251020_0123
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Обзор nothing headphones 1
Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков
Анонс Sennheiser HDB 630 — наушники для аудиофилов с автономностью до 60 часов
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4
Наушники HUAWEI FreeBuds 7i с умным шумоподавлением вышли в России
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Продажи наушников HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC стартовали в России
Apple встроила в AirPods Pro 3 чип U2
Nothing показала дизайн новых наушников Ear (3)
Предзаказы на новые Apple Watch и AirPods Pro 3 начали принимать в России
Наушники Nothing Ear (3) получили дату выхода

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  2. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  3. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  4. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  6. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры
Смотреть все обзоры