6 устройств HONOR со скидкой к 8 марта

Праздничный уикенд уже близко – самое время выбирать подарки!

HONOR по традиции запустил масштабную акцию со скидками до 16 000 рублей в официальном интернет-магазине. Покупатели могут приобрести устройства бренда в качестве подарков своим близким по акции, которая продлится с 1 по 8 марта. Кроме того, авторизованные пользователи смогут получить дополнительную скидку 5% на товары, участвующие в акции.

А чтобы было проще определиться с выбором, бренд провёл опрос среди своих покупателей в социальной сети Вконтакте и составил свой ТОП гаджетов для подарка. На первом месте оказался смартфон 10X Lite в цвете «ультрафиолетовый закат», второе место разделили наушники HONOR Magic Earbuds и смарт-часы HONOR Watch ES, а на третьем месте оказались ноутбуки.

Мы тоже составили подборку устройств, которые можно приобрести по скидкам и даже получить подарки при покупке.

HONOR 10X Lite

Смартфон с безрамочным экраном и квадрокамерой 48 МП с искусственным интеллектом позволит запечатлеть уникальные моменты жизни и станет приятным сюрпризом к празднику. А технология HONOR SuperCharge 22,5 Вт обеспечит высокую скорость зарядки. В качестве подарка при покупке смартфона можно выбрать фитнес-трекер HONOR Band 5, умные весы или наушники HONOR Sport.

Цена с 1.03 по 08.03: 16 990 14 990 рублей

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HONOR 30 Pro+

Стильный флагман доступен в трёх цветах: изумрудно-зеленый, титановый серебристый и полночный чёрный. Сверхчувствительная камера с матрицей 50 МП и двойная фронтальная камера 32 МП позволят сделать качественные снимки, а 5G-процессор Kirin 990 – выполнять все задачи быстро и плавно. В качестве подарков к покупке HONOR предлагает: смарт-часы HONOR Watch ES, наушники HONOR Sport беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds, а также защитный бампер для телефона или беспроводную зарядку.

Цена с 1.03 по 08.03: 54 990 50 990 рублей

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HONOR Pad V6

Планшет с поддержкой стилуса и беспроводной клавиатуры упростит решение многих задач. Плюсом является наличие режима Мультиэкран и высокая производительность процессора Kirin 985. С HONOR Pad V6 учёба и работа будут в удовольствие. А дополнительным подарком может стать фитнес-трекер HONOR Band 5 или спортивные наушники HONOR Sport Pro AM66.

Цена с 1.03 по 08.03: 29 990 26 990 рублей

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HONOR Watch GS Pro

HONOR Watch GS Pro — это нечто промежуточное между обычными умными часами и спортивными моделями. Такой подарок отлично подойдет для любителей активного отдыха. В часах есть 100 спортивных режимов, и они могут обходиться до 25 дней без подзарядки. Также в HONOR Watch GS Pro есть все, что нужно для подробного анализа состояния вашего здоровья, от непрерывного мониторинга пульса и отслеживания фаз сна до измерения уровня кислорода в крови.

Цена с 1.03 по 08.03: 16 990 14 990 рублей

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Беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds

Беспроводные наушники уже прочно укрепились в трендах подарков как стильный, практичный и недорогой выбор. Технология активного шумоподавления и высокочувствительная диафрагма обеспечат чёткий звук на всех частотах. А три микрофона – четкое звучание голоса во время звонков. При покупке в подарок идет фитнес-трекер HONOR Band 5 или HONOR Band 4 Running.

Цена с 1.03 по 08.03: 8 990 7 990 рублей

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Игровой ноутбук HONOR HUNTER V700

Завершает подборку (да-да, вам не показалось!) мощный и производительный игровой ноутбук HONOR HUNTER V700. Такому подарку порадуется любой геймер, независимо от гендера, ведь устройство может похвастаться тонким и стильным корпусом 19,9 мм с инновационной системой охлаждения Wind Valley, функцией съёмки важных игровых моментов Highlight Capture и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 c трассировкой лучей. А оригинальным дополнением является круговая sRGB подсветка и настраиваемая клавиатура с точным управлением. Также при покупке можно выбрать подарок: беспроводная мышь, рюкзак, часы HONOR Watch ES и HONOR Watch Magic, роутер HONOR 3 или беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds.

Цена с 1.03 по 08.03: 139 990 125 990 рублей

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