5 лучших смартфонов этого лета до 20000 рублей

Сегодня рынок смартфонов наполнен большим количеством качественных моделей в различных ценовых категориях. Ниже представлена пятерка лучших мобильных аппаратов с ценником не превышающим 20 тысяч рублей.

Xiaomi Redmi Note 10T

Смартфон оснащён 6.5-дюймовый экраном с FHD-разрешением. Частота обновления дисплея стандартная – 60 Гц. В самом экране находится О-образный вырез для фронтальной камеры.

Органы управления располагаются на правом торце корпуса. Там находятся спаренные клавиши для корректировки громкости устройства и кнопка питания с интегрированным сканером для считывания отпечатков пальцев.

Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а внутреннее хранилище имеет 128 гигабайт для хранения данных. Присутствует разъем под microSD, который находится в лотке с сим-картами. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Стоимость: 19 990 рублей

realme 8

Смартфон оснащается отличным 6.4 дюймовым Super AMOLED дисплеем и высоким разрешением 2400×1080 точек. Слева миниатюрный вырез для фронтальной камеры, а сзади основная камера с 4 модулями.

Обьём оперативной памяти составляет целых 6 ГБ, а для хранения доступно 128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с зарядкой через порт Type-C.

Стоимость: 18 990 рублей

Samsung Galaxy A22

Корейский бренд не на шутку обрадовал своих поклонников, выпустив интересную бюджетную модель смартфона с привлекательным дизайном и неплохими техническими задатками.

Лицевая сторона оформлена в старом стиле, но смотрится весьма привлекательно. Здесь присутствует U-образный вырез под объектив фронталки и средняя по размеру нижняя рамка.

На правой боковине расположен сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку включения/выключения телефона и клавиши для регулировки громкости. Сзади расположился только квадратный блок с тыловыми объективами.

Объем оперативной памяти равен 4 ГБ. Накопитель не слишком большой – всего 64 гигабайта, но есть возможность расширить его при помощи microSD.

Стоимость: 15 990 рублей

Xiaomi Redmi Note 8 (2021)

Еще один интересный смартфон этого года от китайского бренда Xiaomi, украшенный в пестрые и сияющие цвета, подобно многим прошлогодним мобильным устройствам. Диагональ дисплея, на удивление, небольшая – 6.3 дюйма.

Объем оперативной памяти 4 ГБ, внутренней – 128 ГБ + слот для карты памяти. Емкость аккумулятора равна 4000 мАч. Работает устройство под управлением Android 11.

Стоимость: 16 990 рублей

realme NARZO 30 5G

Дисплей realme NARZO 30 5G достаточно крупный – 6.5 дюйма. Круглый вырез для фронтальной камеры расположен в левом верхнем углу. Рамки везде тонкие, нижняя толще остальных, но не особо выделяется.

Сзади находится прямоугольный блок, вмещающий в себе светодиодную вспышку и тыльные модули, коих у модели три. Объёмы памяти следующие: 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Аккумулятор идет емкостью 4890 мАч.

Стоимость: 15 990 рублей

Какой смартфон из подборки вам понравился или может вы им уже пользуетесь? Пишите в комментариях!