5 лучших смартфонов до 15 000 рублей

Бюджетные смартфоны всегда были и остаются достаточно популярным сегментом российского рынка смартфонов. Однако, уже давно нельзя ставить знак «равно» между бюджетным смартфоном и «мусорным железом». Да, дешевые телефоны выглядят просто и порой вычурно, но нередко обладают ёмким аккумулятором, в меру производительным процессором и достойными камерами.

Поэтому я решил отобрать лучшие бюджетные смартфоны до 15 000 рублей, которые можно купить в 2024 году. Сразу отмечу, что это не рейтинг, а моя субъективная подборка с ценами, так что свои варианты вы можете оставить в комментариях.

Infinix SMART 8

Начинаем с самого дешёвого смартфона. В Infinix SMART 8 я выделил несколько важных, по моему мнению, элементов, благодаря которым и включил его в подборку. Во-первых, устройство получило достаточно неплохой по качеству IPS LCD-экран с диагональю 6,6 дюймов, яркостью в 500 нит и частотой обновления 90 Гц. Во-вторых, достойные снимки на 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры.

Самой главной особенностью смартфона является его процессор. «Под капотом» Infinix SMART 8 стоит Unisoc T606, который в AnTuTu набирает почти 250 тысяч баллов. Да, чуть переплатив можно взять Infinix HOT 40i на аналогичном чипе, но с более современным «железом». Однако, все-таки рассматриваемый вариант стоит дешевле 8,5 тысяч рублей, при этом нередко на него в магазинах ещё и действуют скидки, поэтому для даже для таких «внутренностей» ценник смешной.

Хорошим дополнением всего вышеперечисленного служит 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, аккумулятор на 5000 мАч с технологией обратной зарядки, защита IP53 и устойчивость смартфона к ударам, высоким и низким температурам и другим испытаниям.

Цена: от 8 400 ₽

realme C51

Примерно за аналогичный ценник можно рассмотреть альтернативный вариант – realme C51. Бюджетник оснащен большим 6,74-дюймовым IPS-экраном, предлагает 128 ГБ встроенной и 4 ГБ оперативной памяти и работает на процессоре Unisoc T612, демонстрируя впечатляющие почти 250 тысяч баллов в тесте AnTuTu. На низких настройках «железа» достаточно, чтобы в стабильных 60 FPS поиграть в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile.

При этом realme C51 получил интересную особенность – мини-капсулу, представляющую собой своеобразный Dynamic Island, известный пользователям современных моделей iPhone. Также есть разблокировка по лицу, ёмкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт,

слот на две SIM-карты и поддержка microSD до 2 ТБ.

Что касается камер, то тут основная на 50 Мп, сенсор глубины на 0,08 Мп и фронтальная на 5 Мп. По качеству они средние, но за такие деньги это вполне оптимально.

Цена: от 8 900 ₽

Redmi 13C

Доплатив несколько тысяч уже можно рассчитывать на более качественный бюджетный смартфон Xiaomi с 6,74-дюймовым IPS-экраном (600 нит, 90 Гц, сертификат TÜV Rheinland), процессором MediaTek Helio G85 в комбинации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Этот чип уже стабильно выдает больше 250 тысяч баллов в AnTuTu и тянет все аналогичные игры, но даёт возможность поэкспериментировать со средними настройками.

Что касается камер, то Redmi 13C оснащен четырьмя сенсорами: 50+2+0.08 Мп с автофокусом и LED-вспышкой, а также фронтальной камерой 8 Мп. Камеры выдают неплохие снимки, правда о ночной съёмке лучше забыть. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает до 23 часов работы при просмотре видео и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Цена: от 13 300 ₽

Redmi Note 12

Ещё один смартфон Xiaomi в подборке – Redmi Note 12. Он имеет качественный 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400×1080, яркостью до 1200 нит и частотой 120 Гц. Высокую автономность обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Камеры смартфона получше других представителей подборки, но все ещё далеки от идеала. У смартфона тройной модуль 50 + 8 + 2 Мп, а также сэлфи-камера на 13 Мп.

Смартфон отличается неплохой производительностью и эффективностью благодаря процессору Snapdragon 685 (более 340 тысяч баллов в AnTuTu), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Здесь уже можно уверенно расчитывать на средние настройки даже в требовательных играх.

Цена: от 14 999 ₽

POCO M5

POCO M5 выделяется на рынке как доступный игровой смартфон, ориентированный на начинающих геймеров. В основе работы лежит чипсет Helio G99, который демонстрирует производительность около 400 тысяч баллов в тесте AnTuTu. Мощности смартфона хватает, чтобы тянуть современные тайтлы, но конечно не на высокой графике.

Смартфон оснащен IPS LCS экраном с частотой обновления 90 Гц и Full HD+ разрешением (2408×1080 пикселей), пиковая яркость экрана достигает 500 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3. Основная камера на 50 МП обеспечивает снимки удовлетворительного качества в дневное время суток, но видео получатся достаточно «мыльными», так как доступны только 720р и 1080р в 30 FPS.

Кроме того, устройство имеет аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, предусмотрен отдельный слот для microSD карт и поддержка NFC.

Цена: от 13 990 ₽

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