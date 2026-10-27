Официально: Apple прокомментировала проблему с дисплеями iPhone Duo
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Официально: Apple прокомментировала проблему с дисплеями iPhone Duo

С покупкой iPhone Duo лучше повременить.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:53
Официально: Apple прокомментировала проблему с дисплеями iPhone Duo

Вчера появилась косвенная информация, что Apple признала дефект в шарнире, который приводит к разбитию внутреннего дисплея iPhone Duo, а позже компания разослала СМИ официальный комментарий по этой проблеме.

Профильное издание MacRumors получило следующее сообщение:

Отзывы первых пользователей iPhone Duo невероятно позитивны, и мы видим много интересного от разработчиков, которые быстро обновляют свои приложения, чтобы воспользоваться преимуществами его уникального форм-фактора.

Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей на небольшом количестве устройств iPhone Duo. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в AppleCare для замены.

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Apple не пояснила, что именно вызывает появление трещин, и планируется ли исправление проблемы. Пострадавшие пользователи смогли получить замену в магазинах компании, но из-за ограниченного количества товара некоторым приходится ждать.

По данным Apple, проблема не массовая и проявляется на небольшом количестве устройств. Большинство пользователей не столкнутся с повреждением дисплея на своих iPhone Duo, и это не тот дефект, о появлении которого стоит беспокоиться со временем. На бракованных смартфонах трещина, по всей видимости, появляется вскоре после начала эксплуатации. В любом случае, с покупкой iPhone Duo лучше повременить, скорее всего, следующие партии не будут иметь таких проблем.

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