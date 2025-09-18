Logitech показала флагманскую мышь с сенсором на 44 000 DPI и кнопками нового типа

Logitech анонсировала беспроводную ультралёгкую игровую мышь G Pro X2 Superstrike, которая станет первой моделью с индуктивными аналоговыми переключателями Lightspeed и системой тактильной обратной связи. Цена новинки — $180.

Новая технология HITS

Главная особенность — система Haptic Inductive Trigger System (HITS). Она позволяет менять момент срабатывания кнопок и при этом сохранять привычное ощущение «клика» за счёт тактильной отдачи. Ранее подобные решения применялись только в клавиатурах.

По данным Logitech, HITS снижает задержку между нажатием и отпусканием, ускоряет повторные клики и упрощает выполнение быстрых действий в динамичных играх.

Характеристики

сенсор Hero 2 (до 44 000 DPI, скорость отслеживания 888 IPS);

частота опроса до 8000 Гц;

вес — 60 г, размеры — 125 × 63,5 × 40 мм;

время работы от аккумулятора — до 90 часов.

Когда выйдет

Мышь позиционируется как решение для киберспортсменов и поступит в продажу в начале 2026 года.