В российском Steam начались предзаказы Senua’s Saga: Hellblade II

В Steam открылись предзаказы для мрачного экшена Senua’s Saga: Hellblade II от разработчиков из Ninja Theory. Интересно, что новинка доступна для покупки и с территории России — единственная из всех товаров Microsoft. Вероятно, это временная ошибка, так что предзаказы в ру-регионе скоро закроются, но на данный момент игра обойдется в 3119 рублей. В том же Microsoft Store цена достигает 50 долларов.

Senua’s Saga: Hellblade II выйдет в релиз 21 мая не только на ПК и консолях Xbox Series X|S, но и с первого дня появится в каталоге Game Pass. К тому же, с поддержкой русских субтитров.

Senua’s Saga: Hellblade II расскажет нам следующую главу из жизни девушки, в которой ей предстоит вернуться в Исландию и спасти родной дом от викингов и гигантов. Хоть соплеменники и не относятся к ней доброжелательно, но только главная героиня может уберечь их от ужасающей тирании. Жаль, что не все идет гладко — Сенуа сталкивается как с внешними демонами, так и с внутренними. Именно ее помешательство и станет в основу сюжетной линии.