Российские разработчики выпустили масштабный мод для Mafia II

Российская команда энтузиастов NIGHT WOLVES занялась созданием мода Final Cut для игры Mafia II и 31 июля 2023 года они выпустили первую версию своего проекта. Как утверждают разработчики, мод был разработан с целью восстановить вырезанный контент, созданный 2K Czech и добавить в игру дополнительные возможности.

Основные нововведения первой версии мода Final Cut для Mafia II включают второстепенные квесты от сюжетных персонажей, включая задание Wheels On Fire, которое было показано на геймплейной презентации экшена в 2009 году. Также мод добавляет побочные активности, позволяющие участвовать в кулачных боях, систему поломки отмычек, новый уровень сложности и возможность покупать и читать газеты. Игроки также смогут управлять репутацией главного героя, использовать механики сражения оружием ближнего боя и получить лицензии на ношение огнестрела.

Мод также предлагает обновленные звуки стрельбы и торможения автомобилей, а также добавляет дополнительное время года — осень. Команда NIGHT WOLVES включила в мод вырезанные саундтреки из миссий и музыку для радио, а также несколько локаций, которые ранее не попали в финальную версию игры. Улучшенная карта мира также является частью этого мода.

Важно отметить, что проект переведен на два языка — русский и английский, что делает его доступным для широкой аудитории. Размер архива мода составляет 2,9 ГБ и его можно скачать с группы в ВКонтакте по ссылке. Также команда NIGHT WOLVES заявила о планах добавить еще больше контента, включая дополнительную концовку, возможность передвигаться на общественном транспорте и покупать дома.