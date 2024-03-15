Представлены AirPods Pro с сенсорным OLED-дисплеем, но есть нюанс

В социальных сетях начали появляться фотографии и видео китайских кейсов для AirPods, оснащенных OLED-экраном.

Дисплей дает возможность пользователям настраивать параметры управления шумом, выбирать предустановленные настройки эквалайзера. Он отображает уровень заряда батареи каждого наушника, время и состояние подключения Bluetooth.

Подобная технология была запатентована Apple в прошлом году. В патенте компания продемонстрировала возможность управления Apple Music через похожий экран. Однако, до реализации задуманного пока так и не дошло.