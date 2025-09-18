Nothing представила Ear (3) с «умным» кейсом-микрофоном | The GEEK
Nothing представила Ear (3) с «умным» кейсом-микрофоном

Теперь с необычным кейсом.
Валентин Снежин сегодня в 16:58

Компания Nothing анонсировала новые флагманские наушники Ear (3). Главное нововведение — не в самих наушниках, а в зарядном кейсе: он получил встроенные микрофоны.

Super Mic

Функция называется Super Mic. Кейс можно использовать для звонков или записи голосовых заметок, причём качество передачи речи, по словам Nothing, выше, чем при использовании самих наушников.

Для работы наушники должны быть извлечены из кейса и подключены к смартфону. Однако ограничение остаётся: со стандартными приложениями камер кейс не работает ни на Android, ни на iOS.

Дизайн и характеристики

Внешне Ear (3) сохранили фирменный прозрачный стиль, но получили больше металлических элементов в корпусе и кейсе.

Технические характеристики:

  • динамики 12 мм;
  • поддержка LDAC, пространственного аудио и персонального эквалайзера;
  • до 10 часов работы без шумоподавления, до 38 часов с учётом кейса;
  • быстрая и беспроводная зарядка.

Цена и старт продаж

Продажи Ear (3) стартуют 25 сентября. Цена — $179 (~15 000 рублей).

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
