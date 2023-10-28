Как Астробой стал культурным феноменом в современном мире

Молодой китайский бренд Pantasy начинает свою экспансию на российский рынок. Особое внимание в новой коллекции привлекают конструкторы, посвященные Астробою — герою нашумевшего аниме, который настолько полюбился публике, что стал объектом арт-искусства (например, его фигуру, наряду с моделями KAWS, можно увидеть в квартире Тимати) и законодателем моды (вспомните огромные красные сапоги, фотографии с которыми заполонили социальные сети этой зимой).

Как, на первый взгляд, обычный персонаж аниме вышел за пределы своей «среды обитания», и почему Астробой сегодня пользуется такой популярностью во всем мире, рассказывает Мария Голенкова, вице-президент по детским и ювелирным товарам компании Inventive Retail Group («Мир Кубиков»).

Фигурка Астробоя в интерьере Тимати

Поп-культура и персонажи

Еще 100-150 лет назад искусство и культура были доступны далеко не всем — ходить в театр и на концерты, читать газеты, покупать книги и даже игрушки детям могли только состоятельные люди. Постепенно граница между социальными классами стиралась, а технологии позволили сделать искусство и культуру массовыми.

Впервые термин «поп-культура» появился в 20-30-х годах и изначально употреблялся в негативном смысле — так массовое искусство противопоставлялось элитарному. Но, как показывает практика, поп-объекты оказались более живучими, чем «элитные». Незамысловатые песенки The Beatles хоть раз слышали практически все, а можно ли сказать то же самое о талантливом композиторе Альфреде Шнитке? Вряд ли.

Поп-культура тесно связана с образами и персонажами — так большинству людей легче запоминать культурные явления. Персонажем может стать и герой фильма или мультфильма, и сам создатель объекта культуры — музыкант, художник, режиссер. Так, личности Сальвадора Дали или Энди Уорхола вызывают не меньший интерес, чем их произведения.

Чтобы стать популярным, персонаж должен обладать запоминающимися чертами или характером. И иногда эти черты даже начинают жить отдельно от героя — достаточно вспомнить шрам Гарри Поттера, уши Микки-Мауса или красные сапоги Астробоя.

Сапоги от дизайнерского объединения MSCHF

Некоторые персонажи настолько становятся частью культуры, что их узнают без контекста. Необязательно смотреть «Игру престолов», чтобы быть в курсе, что платиновая блондинка Дейенерис — это мать драконов. То же самое произошло и с Астробоем. Его образ и элементы костюма знакомы не только поклонникам аниме, но и самой широкой аудитории.

Маленький звездный робот появился на свет в 1951 году и мгновенно снискал звание культового персонажа. В 1963 году на японском телевидении показали черно-белый сериал — всего вышло 193 серии. В том же году вышла в свет американская версия истории мальчика-робота. Сериал 1982 года, который насчитывал 50 серий, был показан в сорока странах. Новый сезон Астробоя зрители увидели только в 2003 году. Показы на телеканалах WB и Cartoon Network снискали огромный успех.

Удивительно не то, насколько быстро этот персонаж набрал популярность, а как долго он ее удерживает. Количество авторских артов на тему Астробоя в интернете исчисляется десятками тысяч. Персонажем вдохновляются и известные представители арт-мира — например, есть модели KAWS в образе популярного героя аниме:

Мальчик-робот появлялся на мосту в Токио благодаря Space Invader — одному из пионеров стрит-арта из Франции:

Астробой периодически фигурирует в работах разных уличных художников:

На волне продолжающейся популярности в 2009 году появился отдельный мультфильм от Tezuka Production Company Ltd. Но аудитория невысоко оценила новое творение, потому что привыкла к старому образу героя. На сегодняшний день рейтинг мультфильма, роли в котором озвучивали Шарлиз Терон и Николас Кейдж, на IMDb — 6.20. Для сравнения, версия 1963-1965 года получила на IMDb 7.4, а версия 1980–2004 года — 7.3.

Портреты Астробоя украшали почтовые марки в Японии, а галстук с его изображением — шею Квентина Тарантино. Персонаж появлялся на майках, кроссовках, сумках, бейсболках и даже в наборах «Хэппи Мил» в McDonald’s вместе с другими персонажами мультсериала:

Маленький звездный робот даже засветился в другом культовом мультфильме «Симпсоны» — Барт Симпсон появился в образе Астробоя.

Что помогло Астробою обрести популярность

Чтобы произведение стало частью массовой культуры, оно должно обладать рядом качеств. Рассмотрим их на примере Астробоя:

Простая идея. В идеале, она должна быть понятна и взрослым, и детям. Сюжет мультсериала этому полностью соответствует — талантливый ученый создает мальчика-андроида, который умеет испытывать человеческие эмоции, но при этом обладает невероятной силой. Астробой сталкивается с различными злодеями, которые хотят навредить человечеству, но каждый раз с успехом их побеждает.

В идеале, она должна быть понятна и взрослым, и детям. Сюжет мультсериала этому полностью соответствует — талантливый ученый создает мальчика-андроида, который умеет испытывать человеческие эмоции, но при этом обладает невероятной силой. Астробой сталкивается с различными злодеями, которые хотят навредить человечеству, но каждый раз с успехом их побеждает. Насущная проблематика. Взрослые сочувствуют доктору Тенма, который потерял сына и был вынужден создать робота по его подобию. Дети переживают за Астробоя, которому приходится доказывать, что он тоже все чувствует, как человек. Ну а борьба добра со злом — это классика большинства семейных произведений.

Взрослые сочувствуют доктору Тенма, который потерял сына и был вынужден создать робота по его подобию. Дети переживают за Астробоя, которому приходится доказывать, что он тоже все чувствует, как человек. Ну а борьба добра со злом — это классика большинства семейных произведений. Глобальная проблема, рассказанная простым языком. Спорить об искусственном интеллекте начали уже давно — Астробой появился в 60-х годах прошлого века. Можно ли считать роботов живыми? Чем искусственный интеллект руководствуется в своих решениях? Есть ли у него свои мечты и желания? Аниме поднимает эти вопросы, но не углубляется в философствование.

Спорить об искусственном интеллекте начали уже давно — Астробой появился в 60-х годах прошлого века. Можно ли считать роботов живыми? Чем искусственный интеллект руководствуется в своих решениях? Есть ли у него свои мечты и желания? Аниме поднимает эти вопросы, но не углубляется в философствование. Яркая деталь в образе . У Астробоя такой деталью стали красные сапоги. Они даже превратились в объект хайпа — в феврале 2023 года дизайнерское объединение MSCHF выпустило реальные «астросапоги», огромные и сделанные из мягкой резины. Стоили они $350 (а позже цена выросла до $1 200) и стали настоящей сенсацией — в сети мгновенно появились мемы с сапогами, а инфлюэнсеры закупили их, чтобы носить в реальной жизни. Конечно, обувь была ужасно неудобной, но получила бешеную популярность.

. У Астробоя такой деталью стали красные сапоги. Они даже в объект хайпа — в феврале 2023 года дизайнерское объединение MSCHF выпустило реальные «астросапоги», огромные и сделанные из мягкой резины. Стоили они $350 (а позже цена выросла до $1 200) и стали настоящей сенсацией — в сети мгновенно появились мемы с сапогами, а инфлюэнсеры закупили их, чтобы носить в реальной жизни. Конечно, обувь была ужасно неудобной, но получила бешеную популярность. Влияние на общество в целом. «Астробой» стал одним из прародителей аниме в целом и жанра «меха» в частности, а также повлиял на развитие научной фантастики. Сам персонаж вышел за рамки своей вселенной — он стал героем компьютерных игр, украсил собой одежду и обувь и даже появился в «Симпсонах». А в Японии Астробой считается национальным символом.

Астробой известен далеко за пределами Японии, в том числе и в России. И, как это часто бывает с культурными феноменами, его знают и любят даже те, кто не смотрел оригинальное аниме.

Кто создал новую версию Астробоя

Pantasy — молодая компания, которая уже известна среди любителей конструкторов. Сами основатели — такие же увлеченные поклонники различных конструкторов. По их словам, однажды они осознали, что большинство производителей фокусируется на американской индустрии развлечений — «Звездных войнах», продукции студий «Дисней» и «Марвел» и т.д.

Механический Астробой пользуется большой популярностью.

Так возникла идея — почему бы не создать конструкторы на основе произведений из других стран, которые тоже популярны по всему миру. «Астробой» как раз и вошел в их число — сейчас Pantasy производит оригинальные игрушки на тему этого аниме.

Компания фокусируется на взрослых. Большинство конструкторов в мире производится для детей, но они довольно простые. Тогда как для взрослых создаются сложные конструкторы из большого количества деталей. Конечно, покупать их детям никто не запрещает — собирать модель можно всей семьей, а потом она станет украшением интерьера. В мире успели оценить и полюбить новую версию Астробоя, теперь это смогут сделать и российские поклонники популярного аниме.

Вместо вывода

Как говорится, героями не рождаются — героями становятся. Астробой прошел большой путь, чтобы стать настоящим народным героем. За свою пятидесятилетнюю историю он стал неотъемлемой частью современной поп-культуры. Сегодня его образ можно встретить как в игрушках, так и в серьезных арт-объектах и даже в мире моды. Этот персонаж пользуется популярностью и у россиян, которые в 90-х годах смотрели по телевизору мультфильм, вызывает чувства ностальгии, желание еще раз пережить яркие моменты из своего детства.