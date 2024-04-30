Обзор vivo V30: аура изумрудного леса

Недавно компания Vivo представила vivo V30 – стильный смартфон с ёмким аккумулятором, отличными камерами и крутой фишкой – подсветкой Aura Light для портретных снимков, которую я считал маркетинговым ходом.

Я пользуюсь смартфоном уже месяц и сегодня поделюсь, почему V30 – один из лучших смартфонов в своем сегменте, работает ли хваленая Аура и причем тут изумрудный лес.

Характеристики Vivo V30

Модель: Vivo V30

Размеры и вес: 75.1 x 164.36 x 7.45 мм, 185 г

Экран: 6.78 дюймов, AMOLED 1260×2800 (20:9), 120 Гц, до 2800 нит. HDR10+

Процессор: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

ОЗУ: 12 ГБ (+12 ГБ виртуальное расширение памяти)

Память: 512 ГБ

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт

Камеры: основная — OmniVision OV50E, 50 Мп, f/1.88, 23мм, OIS; сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0, 15мм, автофокус; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, 21мм, автофокус

Звук: моно

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

ОС: Funtouch 14 (Android 14)

Связь: Bluetooth 5.4, LTE, 5G, WiFi 6, ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, USB Type-C 2.0, две nanoSIM

Стоимость на момент обзора: 54 999 ₽

Почему вспышка круглая?

Этот вопрос пришел мне в голову первым, когда я увидел коробку. На лицевой стороне все внимание забирает на себя название модели внутри голубого круга, олицетворяющего подсветку Aura Light. На предыдущей модели, V29, она была круглая, но на V30 это квадрат. Видимо, дизайн упаковки просто забыли сменить.

На левой грани красуется наклейка UEFA 2024 в Германии. Vivo – официальный смартфон чемпионата.

Комплект поставки и расстроил, и порадовал одновременно. В коробке, помимо телефона, лежит чехол, но он снова из прозрачного силикона – некоторые производители уже кладут что-нибудь поинтереснее, устаревший кабель зарядки USB-A – USB-C, а также то, за что можно простить все эти мелочи – блок зарядки на 80 Ватт.

Изумрудное мыло

Ко мне приехал Vivo V30 в единственно правильной, по моему мнению, расцветке – изумрудный лес. На солнце задняя крышка из фотохромного стекла меняет свой цвет с глубокого зеленого на ярко изумрудный. Смартфон выглядит ярко и интересно, но при этом не слишком вычурно. Идеальный баланс.

Сверху расположился блок камер, а чуть ниже – подсветка Aura Light, о ней мы поговорим чуть позже. У меня к дизайну этой части устройства есть один вопрос – почему нельзя было вписать камеры внутрь подсветки, зачем делать отдельный квадрат такого же размера? Возможно, у этого есть какое-то техническое объяснение, но чисто визуально выглядит это спорно.

Боковые грани устройства скруглены с обеих сторон, из-за чего он приятно лежит в руке и ощущается тоньше, чем есть на самом деле. Держать его в руках приятно, добавляет лоска и матовое стекло сзади, но из-за этого смартфон очень скользкий, поэтому придется прятать его в чехол, который скроет всю красоту и добавит толщины.

Все кнопки управления находятся на правой грани, расположены они удобно, при использовании одной рукой не возникает проблем, чтобы до них дотянуться. Ход четкий и упругий, с приятным щелчком, но у меня есть претензия – качелька громкости спаренная, без разделения по центру, поэтому я частенько прибавляю громкость, когда хочу ее убавать, и наоборот. А еще кнопки немного люфтят, но дискомфорта при использовании это не вызывает.

На нижней грани все по классике: динамик, микрофон, разъем зарядки, и, что меня удивило, слот для сим-карты.

Снова изогнутый экран

Мода на изогнутые экраны должна была закончится еще во времена Samsung Galaxy S6 Edge, но производители продолжают их делать. Зачем? Да, такие смартфоны выглядит стильно и эффектно, но при использовании у закруглений по бокам гораздо больше минусов, чем плюсов. Пользоваться жестами действительно удобнее, но изображение по краям будет искажаться, а нажатия могут не засчитываться.

Ладно, это очередная придирка, в целом – экран отличный. Это AMOLED панель диагональю 6.78” и разрешением 1260х2800 с максимальной яркостью 2800 нит, но есть нюанс. Яркость в 2800 нит – пиковая, получите вы её только при просмотре HDR контента. Реальная максимальная яркость при ручной регулировке – 500 нит, на ярком солнце смартфон сдвигает верхнюю границу до 900 нит. Несмотря на то, что маркетологи опять нас обманули, яркости экрана хватает в любых сценариях, поэтому простим заявленную им заявления про 2800 кд/м². Что касается автояркости – она неплохая, правильно подстраивает яркость под уровень внешнего освещения, но делает это с задержкой примерно в секунду.

С цветопередачей у экрана все также хорошо: 100% охвата DCI-P3 и правильная настройка матрицы. Цвета яркие, сочные, баланс белого правильный, экран не уходит в желтые или синие оттенки. Но если кому-то заводские настройки не понравятся – их можно изменить в настройках, помимо пресетов «Pro» (который, как мне кажется, переводит экран в цветовое поле sRGB) и «Яркий», можно вручную настроить цветовую температуру.

Экран поддерживает повышенную частоту обновления 120 Гц, но это не LTPO, поэтому процент заряда уходить заметно быстрее. В настройках можно включить «Умное переключение», тогда частота обновления автоматически меняется с 60 на 120 и наоборот, но в большинстве приложений (проверял в Telegram, Chrome, VK, YouTube и еще нескольких) у нас будет 60 герц. Зачем нужны 120 герц только на главном экране – вопрос риторический, поэтому придется ставить постоянные 120.

Бракованное радио

В V30, по какой-то причине, нет стереодинамика. Vivo не дали даже полуторного стерео, когда разговорный динамик выступает в роли вспомогательного, добавляя объема при просмотре видео или прослушивании музыки. Так делают многие другие производители, причем даже в бюджетных моделях, к которым новинка явно не относится. В V30 имеем хоть и громкий, с относительно неплохим звучание, но все же один динамик для мультимедиа. Баса тут нет, но звучит довольно чисто, хоть и начинает похрипывать на около максимальной громкости, но запас тут такой, что вряд ли вы будете выкручивать звук на 100%.

Вибромоторчик тут не флагманский, но весьма приятный, а самое главное – вибрация качественно интегрирована в систему, почти любое действие, будь то жест назад или набор текста на клавиатуре, даёт приятный тактильный отклик в руку.

Красота и функциональность

Работает Vivo V30 на фирменной оболочке Funtouch 14 на базе Android 14, если коротко – это одна из лучших оболочек на андроиде. Многие хвалят Google Pixel с его голым андроидом, но на мой субъективный взгляд его оболочка неудобная, нефункциональная и некрасивая. Оболочка Vivo – совсем другое дело. Она красивая, продуманная, со своими фишками и широкой кастомизацией.

Funtouch более строгая, чем MIUI, но при этом обладает всеми ее плюсами. Удобная панель управления и список уведомлений, отличная отзывчивость системы, почти полное отсутствие ненужных предустановленных приложений и никакой рекламы.

Возможностей для настройки тоже хватает, можно поменять цвета системы, изменить Always On Display (он тут, кстати, полноценный – не выключается через какое-то время), а если предустановленных тем будет мало – можно выбрать из сотни пользовательских в фирменном магазине.

Что там с играми?

Сердцем смартфона является Qualcomm Snapdragon 7 Gen3, оперативной памяти 12GB, еще 12 можно добавить из постоянной памяти. Система работает идеально, за время использования у меня не было ни фризов, ни подвисаний, лишь один баг – зависло изображение в камере, пришлось перезапускать.

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В Antutu 10 смартфон выбивает почти 800 тысяч попугаев, в Geekbench 6 набирает 3143 баллов в многопотоке и 1137 баллов в одноядерном тесте.

Antutu 10 Antutu storage test GeekBench 6

Троттлингу смартфон не подвержен — в Throttling Test смартфон имеет 277 тысяч гипсов в пике, 271 тысячу в среднем и минимальное значение в 255 тысяч. Просадка производительности относительно пиковой всего 8%. График при этом ровный, без резких просадок.

С играми дела обстоят хорошо:

Tanks Blitz смартфон выдает 100-120 фпс на максимальных настройках графики.

смартфон выдает 100-120 фпс на максимальных настройках графики. Call Of Duty на максимальных настройках графики игра работает идеально, никаких подвисаний или просадок FPS.

на максимальных настройках графики игра работает идеально, никаких подвисаний или просадок FPS. Honkai Star Rail на ультрах получить 60 фпс не получится, но из-за не самого динамичного геймплея играть вполне комфортно. Для более плавного геймплея можно пожертвовать качеством графики и выбрать средний пресет. За пол часа игры телефон сильно нагрелся, но просадки производительности я не заметил.

на ультрах получить 60 фпс не получится, но из-за не самого динамичного геймплея играть вполне комфортно. Для более плавного геймплея можно пожертвовать качеством графики и выбрать средний пресет. За пол часа игры телефон сильно нагрелся, но просадки производительности я не заметил. Та же ситуация в CarX Online , телефон очень сильно греется и не может выдать 60 кадров на максимальных настройках, придется либо жертвовать графикой либо довольствоваться 40 фпс.

, телефон очень сильно греется и не может выдать 60 кадров на максимальных настройках, придется либо жертвовать графикой либо довольствоваться 40 фпс. War Thunder выставил высокий пресет графики, получил в среднем 70-75 кадров в секунду, играется отлично.

выставил высокий пресет графики, получил в среднем 70-75 кадров в секунду, играется отлично. PUBG на высоких настройках графики играется хорошо.

С автономностью у смартфона всё отлично, в тонком корпусе уместился ёмкий аккумулятор на 5000 мАч, полной зарядки хватало на полтора дня, но это без игр, а только соцсети, мессенджеры и ютуб. Заряжается смартфон примерно за 50 минут, беспроводной зарядки нет.

Красивые портреты, яркие пейзажи

Самое крутое в Vivo V30 – камеры. В роли основного модуля выступает сенсор OmniVision OV50E на 50 МП, диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией. Вторая камера – ширик на те же 50 МП, диафрагма f/2.0, стабилизации уже нет, зато присутствует автофокус

Дневные снимки на основную камеру выходят отменные, особенно понравилась цветопередача, фотографии получаются яркими, но естественными, смартфон лишь немного улучшает реальность, а не меняет ее.

В приложении камеры есть режим 2х, но естественно, это цифровой зум. Тем не менее, детализация практически не теряется.

2x 2x 5x

Широкоформатная камера также порадовала, здесь это не затычка «лишь бы было», а полноценный модуль, на который можно делать классные фотографии.

Но самое классное – портреты и тут Vivo V30 делает их отлично. Я делал большинство снимков в режиме портрет, но этого можно было не делать – отдельного модуля глубины резкости у смартфона нет, поэтому размытие происходит только за счет алгоритмов, в галерее можно выбрать степень размытия уже сделанного кадра.

Но что же с главной фишкой устройства, подсветкой Aura Light? Изначально я относился к ней скептически, считая ее лишь маркетинговым ходом. На деле оказалось, что вещь все же полезная, но назвать ее киллер-фичей язык не поворачивается.

Свет от «ауры» действительно мягче, чем от диода обычной вспышки, но из-за небольшого расстояния до объекта во время съемки, минусы будут те же, что и при съемке со вспышкой: потеря объема, контраста, изменение цвета фотографии и, конечно, яркое, отчетливое пятно на объекте. Но если объект, как и фон, матовые, Aura Light действительно немного улучшит кадр:

Aura Light Без подсветки

В случае с портретной съемкой, в дневное время, улучшения могут показаться незначительными, но из мелочей и строится весь кадр. Подсветка убирает лишние тени, делает глаза немного ярче.

Aura Light Без подсветки

Но иногда Аура может и испортить снимок, как это сделала бы обычная вспышка:

Aura Light Без подсветки

С фотографии пропал объем, цвета стали более блеклыми, контраста стало меньше, тон кожи стал неестественным.

Приятно удивил меня и широкий динамический диапазон и работа HDR, в большинстве ситуаций смартфон великолепно борется с засветами и даже в сложных сценариях вытягивает информацию из теней. V30 ничего не засветил, выдал прекрасный кадр солнца в пасмурную погоду, которое показалось на небе лишь к закату.

Ну и последнее: смартфон не превратил чайку в черное пятно, хоть условия для съемки были максимально неприятными – серый объект в движении на фоне серого неба.

Еще одна сильная сторона смартфона – съемка при слабом освещении, неплохое качество получается даже при использовании цифрового зума.

1x 2x

Оригиналы фотографий доступны на Яндекс Диске.

На основную камеру смартфон умеет снимать видео в 4к/30 fps или в 1080p/60 fps. Широкоформатной камере доступна запись только в 1080p/30 fps. Что довольно странно, учитывая, что фронтальная камера может снимать в 4к/30 fps и 1080p/60 fps.

К качеству картинки и звука претензий нет, а вот работа стабилизации не понравилась – в режиме обычной стабилизации все неплохо, но есть заметная дрожь при каждом подавлении тряски.

Хуже дела обстоят с режимом ультра стабилизации, тряску она гасит точно также как и обычная стабилизация, но из-за ее попыток убрать раскачку, появляются артефакты, а камеры трястить не перестает. Режим ультра стабилизации доступен только в 1080p/30 fps.

Итого

У Vivo получился отличный смартфон среднего класса: приятная оболочка, отличная стабильность системы, достаточная для большинства задач производительность, классный дизайн и, самое главное, хорошие модули камер с великолепной работой алгоритмов. За время эксплуатации я не выделил ни одного серьезного недостатка, но все же отсутствие стерео, беспроводной зарядки и не LTPO экран добавляют ложку дегтя.

В России Vivo V30 в версии на 256 ГБ продается за 47 тысяч, версия на 512 ГБ – 55 тысяч рублей соответственно. Дороговато. Если немного снизить ценник, это был бы, пожалуй, лучший вариант на рынке.

Также можно приглянуться к прошлому флагману – vivo V29, который может похвастаться впечатляющим дисплеем высокого разрешения, достойной производительностью и хорошей автономностью.

Антон Королев Плюсы Качественный экран

Отличные камеры

Подсветка для портретных снимков

Удобная оболочка

Богатый комплект поставки Недостатки Отсутствие стерео динамиков

Отсутствие LTPO экрана

Отсутствие беспроводной зарядки

Цена