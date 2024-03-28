Продажи тончайшего vivo V30 5G с «аура»-подсветкой стартовали в России

Компания vivo начала продажи в России своего новейшего смартфона V30 5G. Устройство выделяется своим тончайшим корпусом из фотохромного стекла, «аура»-подсветкой для портретных снимков и мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Vivo V30 5G получил изогнутый 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей c разрешением 2800 на 1260 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор на 5000 мАч. С таким объемом батареи при толщине всего 7,45 мм, смартфон является самым тонким на рынке.

vivo v30 5G в цвете «Изумрудный лес»

Блок камер имеет два сенсора: основной на 50 Мп и с оптической стабилизацией, а также сверширокоугольный – на 50 Мп для групповых селфи. Что касается портретных съемок, то vivo V30 5G получил фирменную «аура»-подсветку, которая обладает интеллектуальной регулировкой цветовой температуры и яркости в зависимости от расстояния до объекта.

При этом для максимальной производительности в смартфон встроили интеллектуальную систему охлаждения с испарительным модулем площадью 3002 мм2. Чип Snapdragon 7 Gen 3 дополняют 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

vivo v30 5G в цвете «Тёмная материя»

Новинка предлагается в двух вариантах памяти и в двух цветах («Изумрудный лес» и «Тёмная материя») по следующим ценам:

12+256 ГБ – 46 999 рублей

12+512 ГБ – 54 999 рублей