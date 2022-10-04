Обзор vivo T1: первенец новой серии

Летом 2022 года, компания vivo представила для российского рынка новую серию смартфонов под названием T Series. Она позиционируется как нацеленная на молодое поколение пользователей. Производитель обещает хорошую производительность по достаточно умеренной цене.

В России первый представитель этого семейства появился под названием vivo T1. Этот смартфон доступен в двух цветовых вариантах, у него приличный процессор и большой аккумулятор. Но стоит ли vivo T1 запрашиваемых денег?

Характеристики vivo T1

Модель: vivo T1

Габариты (ШxВxТ): 160,80 × 73,79 × 8,42 мм, 182 г

Дисплей: 6.44″ (2400 × 1080), FHD+, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680

Камера: 3 модуля. 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Камера фронтальная: 16 Мп

Память: 6 + 2 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной

Батарея: 5 000 мАч, быстрая зарядка 44 Вт

ОС: Android 12 с оболочкой Funtouch OS 12

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS

Защита от воды: нет

Сканер: встроен в кнопку питания, распознавание по лицу

Стоимость: от 20 990 рублей

Комплектация

Поставляемся смартфон в небольшой коробке белого цвета. Внутри находится шнур Type-C, скрепка для извлечения лотка c SIM-картой, прозрачный чехол из силикона, зарядный блок на 44 Вт и документация. Всё вполне стандартно.

Дизайн

На обзор попал vivo T1 в чёрном цвете (таинственная галактика) с необычным градиентом на задней панели. Корпус меняет цвет под действием света и имеет плоскую рамку с ровной задней поверхностью. Корпус плоский со всех сторон, его толщина 8,42 мм.

Аппарат сделан из пластика, но это его нисколько не портит. Устройство удобно лежит в руке, задняя панель гладкая и мягкая. Матовое покрытие предотвращает появление на нём пятен. Вес составляет всего 187 г, что облегчает работу с устройством одной рукой.

Vivo T1 обладает сканером отпечатков пальцев внутри кнопки питания. К качеству его работы претензий не нашлось. В нижней части корпуса находится разъём USB Type-C для зарядки. Рядом разместили разъём для наушников и решётку монофонического динамика. Сверху находится отсек для SIM-карты, справа регулятор громкости. Ещё аппарат обладает лицевым распознаванием. Рамки вокруг экрана достаточно тонкие, хотя нижняя пошире других. Модуль камер находится в верхнем левом углу сзади и выпирает не сильно.

Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,44 дюйма с разрешением FHD+. Частота обновления 120 Гц, хорошо ощущается при прокручивании ленты в соцсетях или сайтов. Прокрутка плавная, содержимое экрана не выглядит размытым.

Частота дискретизации касания 240 Гц означает высокую чувствительность экрана, что особенно актуально в играх. Частота экрана переменная и её можно установить по своему усмотрению. Это позволяет сократить расход заряда батареи, снизив частоту во время чтения и сёрфинга по интернету.

Максимальная яркость экрана составляет лишь 460 нит. Это не лучшее значение при работе с аппаратом на солнце, но визуальные эффекты на экране чёткие и яркие.

Автономность

Аппарат обладает крупной батареей ёмкостью 5000 мАч и фирменной технологией быстрой зарядки FlashCharge мощностью 44 Вт. Всего за 30 минут смартфон заряжается с 0 до 50%. При умеренной нагрузке смартфон способен проработать целый день. Активным пользователям потребуется заряжать устройство только вечером.

Камеры

Vivo T1 обладает тремя задними камерами. Основная среди них 50 Мп на сенсоре Samsung JN1, есть камера макро 2 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Приложение камеры достаточно удобное, позволяя переключать режимы съёмки свайпом.

Основная камера при естественном освещении выдаёт снимки хорошего качества. Фотографии имеют хорошую детализацию, яркость и контрастность.

Качество снимков при слабом освещении вполне приемлемое. Даже если включить режим ночной съёмки на изображениях не оказывается слишком много цифрового шума. Иногда может быть заметна зернистость, иногда фотографии размытые. Требуется держать руку неподвижно примерно 5-7 секунд, чтобы получить удовлетворительную фотографию.

Отсутствует сверхширокоугольная камера, но есть камера макро 2 Мп, которая позволяет крупным планом снимать объекты вроде цветов.

Аппарат способен записывать видео с разрешением до 1080p на скорости 30/60 кадров/с как с передней, так и с задней камер. Качество видео не восхищает и оно выглядят дёрганым при движении. Виновато в этом отсутствие оптической и электронной стабилизации изображения.

Разрешение передней камеры 16 Мп и она выдаёт неплохие портретные снимки. Селфи выходят чёткими, с хорошей детализацией и без размытия при движении. Оттенки кожи мало отличаются от настоящего, что хорошо для не желающих пользоваться разными фильтрами украшения. Селфи при слабом освещении тоже нормальные, хотя источник света поблизости не помешает. Объект съёмки выделяется, а задний план мягко размывается. Можно сказать, что качество передней камеры выше среднего.

Производительность

Vivo T1 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 с 6 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 8 ГБ за счет хранилища. Процессор нормальный для каждодневной работы, но для игр он не самый сильный, уступая Snapdragon 765G. Аккумулятор разряжается медленно, но тяжёлые игры при длительной работе могут зависать. Это аппарат явно не для геймеров.

8 ГБ памяти обеспечивают многозадачную работу, а объём хранилища равен 128 ГБ. Приложения открываются довольно быстро, можно запустить сразу несколько. Даже тогда система не переводит программы в фоновой режим, чтобы освободить ресурсы. Проблем с нагревом устройства при длительной работе не было. В бенчмарке Geekbench 5 аппарат набрал 668 и 1930 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно.

Поверх операционной системы Android 12 установлена оболочка FunTouch OS v12. Работает плавно, без глюков и зависаний.

В остальном пользовательский интерфейс предлагает несколько хороших возможностей. Среди них системные настройки, настройки главного экрана, магазин тем и т.д. Есть встроенный экранный рекордер, игровой режим и возможность шифрования установленных приложений. Vivo предлагает функцию защиты от записи экрана, которая не позволяет приложениям делать снимки экрана или писать видео при вводе паролей или пин-кодов.

Единственный динамик в нижней части корпуса выдаёт приличный звук. Сканер отпечатков пальцев тоже работает нормально. Есть разъём для наушников 3,5 мм и поддержка NFC.

Заключение

Vivo T1 представляет собой смартфон по невысокой цене, так что ждать от него чудес не приходится. Аппарат имеет приятный дизайн и достойную производительность, радует продолжительностью работы, но запись видео огорчает.

Качество экрана достойное для этой ценовой категории. Если вы ищете стильный смартфон с приличной производительностью и хорошей передней камерой по невысокой цене, vivo T1 может стать вашим вариантом.

Плюсы Наличие NFC

Красивый внешний вид

Долго держит заряд Минусы Нет стабилизации для видео

Камера на 4 из 5

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!