Обзор наушников realme Buds Q2s: стильный ультрабюджет

В последнее время бренд realme выпустил множество беспроводных наушников. За последние пару недель у меня также появилась возможность посмотреть, что из себя представляют недавно представленные realme Buds Q2S.

Они стоят всего 2499 рублей и довольно многофункциональны за свою стоимость. Но как они звучат и как долго могут это делать?

Характеристики realme Buds Q2s:

Модель: Buds Q2 (RMA2110)

Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC

Подключение: Bluetooth 5.2

Драйвер: 10 мм

Микрофон: есть

Активное шумоподавление (ANC): есть, при звонках

Диапазон частот: от 20 до 20 000 Гц

Аккумулятор: 400 мАч (кейс)

Время работы: 7 часов

Время работы с зарядным кейсом: 30 часа

Степень защиты: IPX4

Дополнительно: технология Dolby Atmos, игровой режим

Стоимость: 2 490 рублей

Комплектация

Поставляются наушники в небольшой коробке белого цвета. Сверху разместилось изображение наушников именно в том цвете, которые есть в коробке. По бокам основных характеристики модели, а сзади стандартная информация о производителе, модели и тд.

Внутри бокса находятся документация, 2 пары сменных амбушюр, зарядная станция-футляр, кабель для зарядки футляра и сами наушники. Ничего особенного для этого сегмента.

Внешний вид

В самом дизайне realme Buds Q2s нет каких-либо особенностей. Они оснащаются пластиковым корпусом овальной формы с тонкой прозрачной крышкой. Крышка, кажется, слишком легкой и по всей вероятности может затереться при активном использовании. Хотя кейс носился в рюкзаке и каких-либо сильных царапин обнаружено не было. Главное, что ничего не люфтит и нет ощущения совсем «дешевого» пластика.

Спереди светодиодный индикатор состояния. Задняя часть оснащена портом для зарядки USB Type-C. Физические кнопки на корпусе полностью отсутствуют.

Наушники маленькие и довольно лёгкие. Они могут спокойно поместится в большинство ушей и не вызовут дискомфорта. По себе могу сказать, что в течение долгих часов уши не заболели, а сами наушники практически не чувствовались. Благодаря своей конструкции они обеспечивающую достойное пассивное шумоподавление. Они также имеют рейтинг IPX4 для защиты от пота и брызг воды, но вот кидать их в воду или принимать в них душ, явно не стоит.

Каждый наушник получил по два микрофона для звонков. Производитель заявляет о наличии шумоподавления на основе ИИ. Но на деле Buds Q2s плохо подходят для разговора из-за своей конструкции. Микрофоны слишком далеко располагаются от рта.

Наушники имеют сенсорные элементы управления, которые позволяют назначить на каждое касание свою команду. Вся настройка происходит через фирменное приложение Realme Link. Оно доступно в Google Play и App Store.

Первое подключение к телефону происходит при открытии крышки. Достаточно зайти в настройки Bluetooth и выполнить подключение. Весь процесс занимает буквально пару секунд.

Качество звука

В realme Buds Q2 используется Bluetooth 5.2 с поддержкой аудиокодеков AAC и SBC. В приложении есть три готовых пресета: Bass Boost+, Баланс и Чёткий.

Для своей ценовой категории, динамики достойные. В режиме «Чёткий» есть средние частоты, хорошо открываются высокие, но вот низкие не такие детализированные и далеки от идеала.

В режиме «Баланс» убираются лишние верхние, а весь фокус достаётся среднему диапазону. Ну и Bass Boost+ вообще убирает лишние диапазоны, чем добавляет басы.

За всё время тестирования я не сталкивался с задержками звука при просмотре видео, а в играх оно вовсе была минимальной.

По общим впечатлениям звук Buds Q2S можно назвать немного «картонным», аудиофильского звучания тут явно ждать не стоит, но для своего ценового сегмента результат вполне приемлемый.

Автономность

Realme утверждает, что наушники могут работать до 7 часов каждый и до 30 часов вместе с кейсом. Тем не менее эти цифры были заявлены на установленном уровне звука 50%, когда большинство слушают музыку на 70-80%. При таком использовании они держатся около 5-6 часов.

Полная зарядка кейса занимает не более 2 часов, что весьма хороший результат. Учитывая, что есть порт USB Type-C для обеспечения удобной зарядки.

Итого

Realme Buds Q2 – это симпатичные наушники с базовыми характеристики и по доступной цене в 2499 рублей. Единственное, наушникам не хватает датчика присутствия, но взамен нам предлагают полную кастомизации сенсорных кнопок и удобную форму для ушей.

Плюсы Цена

Симпатичный дизайн

Тонкая настройка из приложения Минусы Нет датчика снятия

Отсутствие активного шумоподавления

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