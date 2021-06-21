Обзор TWS-наушников JVC HA-A10T: доступный кастом

Выделится крутыми характеристиками сейчас уже практически невозможно на рынке портативных аудиосистем на фоне конкурентов. Вопрос качества и уровня технологии в основном зависит от стоимости устройства и, соответственно, используемых в нем элементов. Поэтому производители наушников и гарнитур двигаются в сторону иных фишек как, например, кастомные амбушюры наушников JVC HA-A10T.

Характеристики

Модель: HA-A10T

Поддерживаемые кодеки: SBC

Подключение: Bluetooth 5.0

Дальность действия: 10 м

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц

Встроенные микрофон: есть

Степень защиты: IPX5

Время работы: 4 часа на одном заряде

Время работы с зарядным кейсом: 14 часов

Зарядка: microUSB 2.0

Стоимость: 3 990 рублей

Комплектация

У наушников JVC HA-A10T обычная комплектация: футляр с зарядным устройством, кабель для зарядки USB тип A/ microUSB. Выделяется повышенное число амбушюров в комплекте – их 5 пар.

Эти амбушюры и есть та самая кастомизация про которую писал в самом начале. Три пары размеров: S, M и L – обычные вакуумные. И две пары (S и M) изготовленные из пены с эффектом памяти. То есть амбушюры подстраиваются под форму уха во время ношения гарнитуры и принимают обычную форму во время отдыха. Интересная затея, хотя моим ушам не очень подошло. Несколько раз попробовал поменять, разного размера, но остановился на вакуумных. С эффектом памяти плохо держались в моих ушах, а когда все же запихивал туда, то уши быстро уставали от давления. Если использовать такой тип амбушюр, то мне бы хотелось более мягкие и более липкие.

Стиль

Выглядят наушники приятно и очень современно. Корпус, как и сами наушники сделаны из качественного пластика.

Радует их компактность, что при использовании беспроводных капсул ничего не торчит из ушей и это не влияет на качество микрофона. Футляр радует приятным хлопком при закрытии, и то как наушники защелкиваются магнитами внутри. Световая индикация футляра сообщает о состоянии заряда наушников.

Звук

То ради чего, собственно, люди покупают в первую очередь наушники – звук. Он есть! Чистый хороший звук. Не хватает в нем немного громкости и басов. То есть слышно все хорошо, посторонние звуки не мешают. Но врубить музыку после тяжелого дня так, чтобы очистить мозг за полчаса невозможно. Зато никогда не навредите своему слуху. Огромным преимуществом было то, что во время звонков собеседник меня очень хорошо слышал в любых шумных местах. Это было даже немного удивительно и я каждый раз переспрашивал: “Точно хорошо меня слышно?”, и постоянно получал вопросительное: “Ну-у, да”.

Наушники JVC HA-A10T ультра меломану, конечно же, не подойдут, а вот для обывателя отлично. И с учетом долгой работы без подзарядки отлично подойдут для работы. Проводить конфколы, митинги и прочие онлайн коммуникации вообще супер.

Что касается внешней изоляции от звука улицы, то по мне даже слишком. Когда не слушаешь музыку на полную громкость или приглушаешь звук, чтобы перейти дорогу, хочется немного больше внешних помех. Это весьма субъективно и большинству наоборот это будет плюсом.

Не для бассейна

Гарнитура оснащена степью защиты IPX5. В целом ничего в ней примечательного нет. Чуть круче большинства наушников. Вместо защиты от легких брызг дождя можно попасть под ливень или поиграть летом с водными пистолетами, что странно делать в наушниках. Можно рискнуть быстро промыть под краном от попавшей грязи, но… уже не 100% гарантийный случай – как повезет. Плавать нельзя.

Поэтому всем кто покупает эти наушники нужно быть внимательными и поинтересоваться, что значит IPX5. Иначе можно подумать, что в этих наушниках можно плескаться в бассейне, потому что на упаковке производитель выделил как преимущество.

Управление

Максимально простое подключение и управление. Просто распаковал, зарядил, подключил. Никаких сторонних приложений, каких-то дополнительных непонятных регистраций и прочего. Очень замечательно, то чего так не хватает последнее время с новыми гаджетами. Каждая капсула наушников оснащена кнопкой. По нажатию на них можно принимать звонки и переключать музыку. Проблема только с изменением громкости. Она доступна только с устройства передачи сигнала.

Автономность

В соответствии с заявленными характеристиками наушники работают 14 часов. Не задался целью разрядить их полностью и засечь время. Разряженными они ни разу у меня не оказались, подзарядка в футляре спасает хорошо. И футляр не имеет свойства сильной саморазрядки.

Я не ходил с наушниками почти неделю и за это время ничего не произошло. Получить разряженные наушники возможно, наверное, только если забить на них совсем и начать пользоваться другими. Быстрая зарядка за три (заявленных) часа при этом дополняет хорошую автономность.

Итого

Сказать честно, JVC HA-A10T порадовали особенностью с вкладышами из пены с эффектом памяти, пусть они и не для всех. По качеству звука наушники могут составить конкуренцию более дорогим. Существенным недостатком можно назвать устаревший порт microUSB.

Если вам не хочется испытывать удачу с заказами с AliExpress или покупкой китайских ноунеймов, то за 4 тысячи рублей лучше приобрести JVC HA-A10T. Бренд знаменитый, а качество за такие деньги на высоте.

Плюсы Простые в использовании

Отличный микрофон

Амбушюры с эффектом памяти (отнесем к плюсам и спишем неудобство на особенности моих ушей)

Доступная цена Минусы Не хватает максимальной громкости

Порт microUSB

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