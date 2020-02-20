Apple запрещает использовать iPhone злодеям в кино

В интервью американскому журналу Vanity Fair режиссёр детектива «Достать ножи» Райан Джонсон рассказал, что Apple запрещает использовать iPhone негативным персонажам в кино. Так компания следит за репутацией и имиджем своих устройств.

«У меня нет уверенности, что мне стоит это говорить. Ничего пошлого или чего-то такого, просто могу самому себе жизнь испортить со своим следующим детективом. Хотя плевать, все равно расскажу, потому что это довольно интересно. Apple позволяет использовать iPhone в фильме, но — и это чрезвычайно важный момент — когда вы смотрите детектив, плохие парни не могут использовать iPhone на камеру»… «Теперь каждый режиссер, у которого в фильме есть тайный злодей, хочет меня убить». рассказывает Джонсон в видео.

Сюжет продолжения детектива «Достать ножи» находится на самой ранней стадии разработки. Пока идут работы над сценарием. Но уже известно, что в новой части полностью изменится актёрский состав. Закончить работу над фильмом режиссёр планирует до 2021 года.