Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 9: переход на следующий уровень

Huawei Band 9 продолжает традиции бренда, предлагая улучшенные внутренние характеристики и обширный набор функций для мониторинга активности и здоровья. В этот раз компания акцентировала внимание на внутренних технологиях, обеспечивая более точное и надежное отслеживание данных. В этом обзоре разбираемся во всех особенностях и изменениях.

Характеристики HUAWEI Band 9

Модель: HUAWEI Band 9

Габариты (ШxДxТ): 43,45 × 24,86 × 8,99 мм, 21 г

Обхват запястья: 130-210 мм

Дисплей: 1,47″, AMOLED, 194 × 368, 282 ppi

Always-On Display (AOD): есть

Защита от воды: 5 Бар

Операционная система: HarmonyOS

Системные требования: Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше, EMUI 6

Связь: Bluetooth 5.0, поддержка BLE

Стоимость на момент обзора: 3 999 рублей

Комплект поставки

Поставляется браслет в максимально привычной небольшой упаковке белого цвета. Внутри всё стандартно:

HUAWEI Band 9

Магнитная зарядка

Инструкция, гарантия и прочая макулатура

Первое включение

При первом запуске устройство покажет QR-код и попросит установить приложение «Huawei Здоровье». Оно доступно на сайте Huawei, а если у вас iPhone, то достаточно зайти в App Store. Подключение происходит быстро по Bluetooth быстро и без каких-либо проблем. При этом не важно, каким смартфоном вы пользуетесь, будь это iPhone или Andoird. Если у вас ранее записывались какие-либо физические показания, то их можно интегрировать с приложением.

Также можно завести аккаунт Huawei, который обязательно пригодится, если вы будете использовать часы или более продвинутые устройства бренда.

Внешний вид

У меня на обзоре белая версия HUAWEI Band 9 и как обычно, сделан корпус из качественно пластика. Само устройство тонкое (толщина 8,99 мм), а вес составляет около 25 грамм.

Ремешок приятный на ощупь, мягкий и выполнен из гипоаллергенного фторэластомера. Благодаря такому сочетанию, браслет удобно носить с любой одеждой и заниматься всевозможной деятельностью – начиная от простого набора текста за рабочим столом и заканчивая плаванием на время баттерфляем.

На правой стороне корпуса расположена только одна физическая кнопка для вызова меню.

В отличие от предыдущего поколения, ремешок претерпел значительные изменения. Теперь он надёжно крепится не только на классической застёжке, но и на фиксирующую кнопку, как в Apple Watch.

Всё это гарантирует, что браслет не слетит при резком движении руки. Видимо поэтому с ремешка исчез хлястик с надписью бренда. В остальном — это тот же качественный ремешок, как в прошлых поколениях.

При желании ремешок можно заменить на другой. Сделать это максимально просто — достаточно нажать на кнопку, которая расположена на задней панели. Кроме классических ремешков в привычных цветах, появились желтый с перфорацией и нейлоновый синего цвета.

На этой же панели, помимо кнопок крепления ремешков, расположены датчики для измерения физической активности и других показателей пользователя.

Дисплей

Huawei Band 9 остался с прошлогодним 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368×194 и 282 ppi. Единственное, что появилось – датчик яркости, позволяющий устройству автоматически подстраиваться под окружение.

Например, при ярком солнце – экран браслета выкручивает яркость на максимум, а в тёмном помещении – становится максимально тусклым, чтобы не ослепить своего владельца. Справляется со своей задачей на все 100%

В фирменном приложении можно выбрать различные дисплеи на любой вкус, как встроенные, так и сделанные авторами со всего мира. Естественно, есть бесплатные циферблаты, а более навороченные обойдутся не дороже 50 рублей.

Справа обычная работа диспеля, слева Always-On Display включен.

Есть поддержка Always-On Display – теперь можно легко просматривать время или актуальную погоду, не поднимая руку. Очень удобная штука, которую настоятельно рекомендую использовать. При этом с включенной функцией Always-On Display – устройство выглядит современно и стильно, особенно если выбрать интересную заставку

Как работает?

В повседневной жизни Huawei Band 9 может частично заменить умные часы и в некоторой степени помочь сохранить цифровой детокс. Он умеет отправлять уведомления с устройств на базе Android и iOS с помощью коротких и чётких вибраций.

На входящие уведомления из мессенджеров можно отвечать заготовленными быстрыми ответами, но сделать это можно только на Android. Владельцы iPhone, извините, но здесь ограничения только из-за особенностей iOS. Встроенного микрофона и динамика по-прежнему нет, однако это не слишком критично для такого устройства.

За время тестирования, уведомления приходили без сбоев, учитывая, что Huawei Band 9 работал в связке с iPhone.

Кроме того, браслет умеет записывать физическую активность, тренировки и показатели здоровья. В наличии более 100 спортивных режимов, а также функция автоматического распознавания активности. Однако для занятий, таких как велосипедные заезды, требуется использование GPS-трекера, который отсутствует в браслете – все данные берутся прямо из вашего смартфона.

Во время активности браслет предлагает индивидуализированные тренировки, используя специальные датчики для отслеживания нагрузки и других параметров.

Для отслеживания здоровья доступны измерения пульса, уровня кислорода в крови и уровня стресса. Кроме того, предусмотрено отслеживание менструального цикла для женщин. Стоит помнить, что браслет не является медицинским прибором и при любом отклонении от нормы, лучше обратиться к врачу.

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Во время сна, браслет автоматически переходит в режим «Не беспокоить» и перестаёт реагировать на нотификации.

Я видел сон

Huawei Band 9 можно в прямом смысле не снимать и носить круглосуточно. Ведь он постоянно отслеживает состояние пользователя, даже во время сна и записывает все показания, начиная от пульса и заканчивая фазами сна.

При этом неважно, какой именно это сон. Браслет умеет распознавать метод «короткого сон» от 10 до 20 минут и даже вовремя разбудить, чтобы вы не провалились в глубокую фазу. Так и полноценный сон. На выходе получим подробный отчёт со всеми фазами и качеством сна. Кроме того, итоговый результат будет включать рекомендации по улучшению сна и оценку с использованием Питтсбургского индекса качества сна (PSQI).

Если во время сна браслет зафиксирует кратковременные остановки дыхания, он предупредит вас о возможном развитии апноэ сна. В этом случае рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту в медицинское учреждение.

Спать с Huawei Band 9 на руке удобно, он тонкий, лёгкий и из-за этого не создаёт дополнительного дискомфорта, как это может происходить с часами.

Автономность

Заряжать Huawei Band 9 нужно комплектным кабелем с магнитным коннектором. Прилегает плотно и можно буквально держать его в водхухе, хотя затея глупая, но факт есть факт.

В обычном режиме браслет способен проработать около 5 дней, учитывая, что будет использоваться во время спортивных тренировок, присылать уведомления и использоваться Always-On Display. Если отключить последний, то браслет проработает спокойно все 12 дней.

На полную зарядку до 100% уходит порядком 30-40 минут.

Итого

В очередной раз Huawei выпустила доступный и качественный фитнес-браслет, который можно носить на постоянной основе. Huawei Band 9 получил все необходимые функции для отслеживания спортивных достижений, здоровья и даже сна.

Проверенный временем дизайн и прочные материалы делают Huawei Band 9 идеальным спутником для активного образа жизни.

Валентин Снежин Плюсы Отслеживание сна и рекомендации

Появился датчик яркости

Лёгкий и прочный

Защита от воды

Цена Недостатки Нет GPS-модуля