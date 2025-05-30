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Продажи умных часов HUAWEI WATCH 5 и WATCH FIT 4 начались в России

Новые функции для мониторинга здоровья, режимы тренировок и высокая автономность.

В России стартовали продажи новых моделей умных часов HUAWEI — WATCH 5, WATCH FIT 4 и WATCH FIT 4 Pro. Устройства получили новые функции для мониторинга здоровья и режимы тренировок, а также высокую автономность.

HUAWEI WATCH 5

 HUAWEI WATCH 5 46 ммHUAWEI WATCH 5 42 мм
Габариты46×46,7×11,3 мм, до 63 г без ремешка (в зависимости от цвета)42×42,5×10,5 мм, до 51 г без ремешка (в зависимости от цвета)
Обхват запястья140–210 мм120–190 мм (бежевый: 120–180 мм)
ЭкранЦветной LTPO 2.0 AMOLED-экран 1,5 дюйма, 466×466 пикселей, 310 ppi, до 3000 нитЦветной LTPO 2.0 AMOLED-экран 1,38 дюйма, 466×466 пикселей, 338 ppi, до 3000 нит
АвтономностьДо 11 дней До 7 дней
Водостойкость5 АТМ, IP69
СвязьWi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BeiDou, QZSS, eSIM

HUAWEI WATCH 5 — первые умные часы компании с мультисенсорной технологией X-TAP, позволяющей всего за минуту получить данные о 11 показателях организма. Среди них: ЭКГ, уровень кислорода в крови (SpO₂), уровень стресса, температура кожи, вариабельность сердечного ритма (ВСР).

Смарт-часы WATCH 5 получили две версии — стальную и титановую. На выбор есть восемь цветов:

  • 46 мм, авиационный титан — коричневый, серебристый, фиолетовый
  • 42 мм, нержавеющая сталь — песочный, бежевый, белый, зеленый
  • 46 мм, нержавеющая сталь — черный

HUAWEI WATCH FIT 4 и WATCH FIT 4 Pro

HUAWEI WATCH FIT 4 и WATCH FIT 4 Pro выделяются длительным временем работы без подзарядки (до 10 дней), новыми режимами тренировок и мониторингом эмоционального состояния.

 HUAWEI WATCH FIT 4HUAWEI WATCH FIT 4 Pro
Габариты43,0×38,0×9,5 мм, 27 г44,5×40,0×9,3 мм, 30,4 г
Обхват запястья120–190 мм / 130–210 мм130–210 мм
ЭкранAMOLED-экран 1,82 дюйма, 480×408 пикселей, 347 ppi, до 2000 нитAMOLED-экран 1,82 дюйма, 480×408 пикселей, 347 ppi, до 3000 нит
АвтономностьДо 10 дней
Водостойкость5 АТМ5 АТМ, IP6X
СвязьWi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS, QZSS

В WATCH FIT 4 Pro дополнительно добавлены новые режимы для гольфа с 3D-ландшафтами более чем для 15 тысяч полей по всему миру.

HUAWEI WATCH FIT 4
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro

Смарт-часы WATCH FIT 4 представлены в следующих цветах:

  • WATCH FIT 4 — черном, белом, сиреневом и сером
  • WATCH FIT 4 Pro — черном, зеленом и синем

Цены и доступность

Без учета скидок стоимость новинок следующая:

  • HUAWEI WATCH 5 — от 39 990 рублей
  • HUAWEI WATCH FIT 4 — 14 990 рублей
  • HUAWEI WATCH FIT 4 Pro — 24 990 рублей

Некоторые российские магазины электроники предлагают дополнительные скидки до 5 000 рублей и наушники HUAWEI FreeBuds 6i или HUAWEI FreeBuds SE 3 в подарок.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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