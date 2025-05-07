Huawei nova Y63 появился у ритейлеров с урезанными характеристиками и ценой выше предшественника

Huawei готовится запустить на рынок бюджетную модель nova Y63. Пока официального анонса не было, но карточки устройства уже появились в каталогах «М.Видео», DNS и на сайте Huawei в Южной Африке. По сути, это упрощённая версия смартфона nova Y72S, представленного в прошлом году.

Среди отличий — уменьшение объёма оперативной памяти с 8 до 4 ГБ и снижение мощности зарядки с 22,5 до 10 Вт. Остальные параметры не изменились: дисплей диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1600 на 720 точек, процессор Snapdragon 680, 128 ГБ встроенной памяти, двойная камера на 50 и 2 мегапикселя, фронтальный модуль на 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

Аппарат работает под управлением Android 12 с оболочкой EMUI 14.2. Производитель также делает акцент на наличии так называемой «клавиши Х» — дополнительной кнопки на корпусе, которую можно назначить на разные действия или запуск приложений.

На момент индексации сайта DNS в Google была указана цена 14 999 рублей, тогда как более производительный nova Y72S сейчас можно купить за 11 499 рублей.

В Беларуси старт продаж запланирован на 8 мая по цене 399 рублей. Местные СМИ уже опубликовали живые фото устройства и подтвердили наличие модели в розничной сети.