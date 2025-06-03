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Флагманская линейка HUAWEI Pura 80 получила дату выхода

Главной звездой презентации станет Pura 80 Ultra.

Компания HUAWEI объявила дату презентации новой флагманской линейки смартфонов Pura 80. Мероприятие пройдет 11 июня в 09:30 по московскому времени.

Главной новинкой презентации станет фотофлагман Pura 80 Ultra. По слухам, за фото- и видеовозможности новинки будет отвечать основной 1-дюймовый сенсор SmartSens, широкоугольный модуль, а также двойной перископ.

Напомним, смартфоны HUAWEI Pura прошлого поколения были у нас на обзорах — Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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