Флагманская линейка HUAWEI Pura 80 получила дату выхода

Компания HUAWEI объявила дату презентации новой флагманской линейки смартфонов Pura 80. Мероприятие пройдет 11 июня в 09:30 по московскому времени.

Главной новинкой презентации станет фотофлагман Pura 80 Ultra. По слухам, за фото- и видеовозможности новинки будет отвечать основной 1-дюймовый сенсор SmartSens, широкоугольный модуль, а также двойной перископ.

Напомним, смартфоны HUAWEI Pura прошлого поколения были у нас на обзорах — Pura 70 Pro и Pura 70 Ultra.