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HUAWEI начала продажи новых Watch 5, Watch Fit 4 и FreeBuds 6 в России

Устройства уже доступны у официальных ритейлеров.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 18:03

HUAWEI объявила о старте продаж и предзаказов новых устройств в России. У официальных ритейлеров появились умные часы Watch 5, Watch Fit 4, Watch Fit 4 Pro, а также наушники FreeBuds 6.

Флагманские Watch 5 стали первыми часами бренда с технологией X-TAP, позволяющей снимать показания, включая ЭКГ, прямо с кончика пальца. Устройство оснащено дисплеем LTPO 2.0 с яркостью до 3000 нит, поддержкой eSIM и корпусом из титана или стали.

Watch Fit 4 Pro предлагает режим погружений до 40 метров, гольф-карты и офлайн-навигацию. Версия Fit 4 весит всего 27 граммов и работает до 10 дней без подзарядки. Обе модели поддерживают мониторинг эмоционального состояния.

Наушники FreeBuds 6 получили двойные излучатели, поддержку Hi-Res Audio, скорость передачи до 2,3 Мбит/с, активное шумоподавление и удобную полуоткрытую посадку.

Цены в России

  • Watch 5 — от 34 999 ₽;
  • Watch Fit 4 — 12 999 ₽;
  • Watch Fit 4 Pro — 19 999 ₽;
  • FreeBuds 6 — 11 999 ₽.
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Источник:
The GEEK
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