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Huawei Nova 14 появился на официальных пресс-тизерах

Компания раскрыла внешний вид Nova 14 Ultra. Устройство получит округлую рамку, массивный блок камер и четыре вспышки.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 13:48

Huawei подтвердила дату анонса новой серии смартфонов Nova 14. Презентация состоится 19 мая в Китае. Первая волна промоактивности сосредоточена на модели Nova 14 Ultra.

Тем временем, производитель опубликовал официальные изображения устройства. На них показаны все четыре цветовых варианта: чёрный, белый, лиловый и золотой.

Задняя панель выполнена с характерной клетчатой текстурой. Камера оформлена в виде круглой шайбы, встроенной в овальный модуль. В конструкции использованы четыре вспышки и глянцевая рамка со скруглениями.

Информации о характеристиках пока нет. Однако, судя по позиционированию серии и визуальному акценту на камерах, можно ожидать, что Huawei сделает ставку на мобильную фотографию и дизайн.

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Источник:
The GEEK, Weibo
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