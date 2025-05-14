Huawei Nova 14 появился на официальных пресс-тизерах

Huawei подтвердила дату анонса новой серии смартфонов Nova 14. Презентация состоится 19 мая в Китае. Первая волна промоактивности сосредоточена на модели Nova 14 Ultra.

Тем временем, производитель опубликовал официальные изображения устройства. На них показаны все четыре цветовых варианта: чёрный, белый, лиловый и золотой.

Задняя панель выполнена с характерной клетчатой текстурой. Камера оформлена в виде круглой шайбы, встроенной в овальный модуль. В конструкции использованы четыре вспышки и глянцевая рамка со скруглениями.

Информации о характеристиках пока нет. Однако, судя по позиционированию серии и визуальному акценту на камерах, можно ожидать, что Huawei сделает ставку на мобильную фотографию и дизайн.