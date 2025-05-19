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Анонс Huawei MateBook Fold — ноутбук со складным экраном на HarmonyOS

Новинка получила 18-дюймовый двухслойный складной OLED-экран.

Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук MateBook Fold Ultimate Design. Главной фишкой новинки стало отсутствие клавиатуры и большой двухслойный складной OLED-экран.

В разложенном виде диагональ составляет 18 дюймов с разрешением 3296×2472 пикселей и классическим соотношением сторон 4:3. В сложенном состоянии экран превращается в 13-дюймовый дисплей (2472×1648 пикселей) с соотношением 3:2.

Характеристики Huawei MateBook Fold Ultimate Design

  • Габариты: в разложенном виде — 382,5×288,5×7,6/7,3 мм; в сложенном виде — 288,5×193,7×14,9 мм; 1,16 кг
  • Дисплей: Tandem OLED, до 1600 нит; в разложенном виде — 18 дюймов, 3296×2472, 4:3; в сложенном виде — 13 дюймов, 2472×1648, 3:2
  • Процессор:
  • ОЗУ: 32 ГБ
  • Память: 1024/2048 ГБ
  • Аккумулятор: 74,69 Вт·ч, быстрая зарядка 140 Вт, реверсивная 66 Вт
  • ОС: HarmonyOS 5

Цены и доступность

Приобрести MateBook Fold Ultimate Design можно будет с 6 июня по следующим ценам:

  • Huawei MateBook Fold Ultimate Design (32/1024 ГБ) — 23 999 юаней (~267 800 рублей)
  • Huawei MateBook Fold Ultimate Design (32/2048 ГБ) — 26 999 юаней (~301 300 рублей)

В комплектацию, помимо самого ноутбука, входят: блок питания, беспроводная физическая клавиатура и чехлы.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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