Анонс Huawei MateBook Fold — ноутбук со складным экраном на HarmonyOS

Компания Huawei представила новый флагманский ноутбук MateBook Fold Ultimate Design. Главной фишкой новинки стало отсутствие клавиатуры и большой двухслойный складной OLED-экран.
В разложенном виде диагональ составляет 18 дюймов с разрешением 3296×2472 пикселей и классическим соотношением сторон 4:3. В сложенном состоянии экран превращается в 13-дюймовый дисплей (2472×1648 пикселей) с соотношением 3:2.
Характеристики Huawei MateBook Fold Ultimate Design
- Габариты: в разложенном виде — 382,5×288,5×7,6/7,3 мм; в сложенном виде — 288,5×193,7×14,9 мм; 1,16 кг
- Дисплей: Tandem OLED, до 1600 нит; в разложенном виде — 18 дюймов, 3296×2472, 4:3; в сложенном виде — 13 дюймов, 2472×1648, 3:2
- Процессор:
- ОЗУ: 32 ГБ
- Память: 1024/2048 ГБ
- Аккумулятор: 74,69 Вт·ч, быстрая зарядка 140 Вт, реверсивная 66 Вт
- ОС: HarmonyOS 5
Цены и доступность
Приобрести MateBook Fold Ultimate Design можно будет с 6 июня по следующим ценам:
- Huawei MateBook Fold Ultimate Design (32/1024 ГБ) — 23 999 юаней (~267 800 рублей)
- Huawei MateBook Fold Ultimate Design (32/2048 ГБ) — 26 999 юаней (~301 300 рублей)
В комплектацию, помимо самого ноутбука, входят: блок питания, беспроводная физическая клавиатура и чехлы.
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