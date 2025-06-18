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Huawei Mate XT 2 получит сверхпрочное стекло и станет надёжнее предшественника

Флагманский трифолд смартфон выйдет во второй половине 2025 года.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 14:37

Следующее поколение складного смартфона Huawei Mate XT 2 будет оснащено новым UFG-стеклом (Ultra-Flexible Glass). По данным инсайдеров, речь идёт о том же материале, который используется в премиальной модели Samsung W25 (вариант Galaxy Z Fold 6 для Китая).

UFG превосходит по прочности и гибкости стандартное UTG-стекло, которое устанавливается на большинство складных смартфонов. Такое решение должно заметно повысить надёжность Mate XT 2 с его сложной трифолд-конструкцией.

Смартфон ожидается в Китае во второй половине 2025 года, одновременно с выходом Mate X7. По слухам, в основе устройства будет чип Kirin 9020, как у серии Huawei Pura 80.

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Теги: 
Источник:
Gizmochina
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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