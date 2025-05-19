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Huawei представила смартфоны Nova 14, Nova 14 Pro и Nova 14 Ultra

Цены стартуют от 30,2 тысяч рублей.

19 мая Huawei анонсировала новую линейку смартфонов Nova 14, в которую вошли три устройства — Nova 14, Nova 14 Pro и Nova 14 Ultra.

Между собой новинки отличаются не только внешне, но и «железом». Например, базовая версия получила только одну фронталку, менее продвинутый дисплей и более простой набор камер.

Характеристики Huawei Nova 14, Nova 14 Pro и Nova 14 Ultra

Nova 14Nova 14 ProNova 14 Ultra
Габариты161,73×75,48×7,18 мм, 192 г163,4×75×7,68 мм, 207 г163,4×75,6×7,78 мм, 204 г
Дисплей6,7 дюймов, LTPS OLED, 2412×1084, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1100 нит (макс)6,78 дюймов, LTPO OLED, 2776×1224, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1200 нит (макс)6,81 дюйма, LTPO OLED, 2860×1272, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 5500 нит (пик)
Память256/512 ГБ256/512/1024 ГБ256/512/1024 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп f/1,9, OIS;
телевик — 12 Мп, f/2,4, 3-кратный оптический зум, OIS;
ширик — 8 Мп, f/2,2;
фронталка — 50 Мп, f/2,4		Основная — 50 Мп f/1,4-f/4,0, OIS;
телевик — 12 Мп, f/2,4, 3-кратный оптический зум, OIS;
ширик — 8 Мп, f/2,2;
мультиспектральный сенсор;
фронталка — 50 Мп, f/2,0 (широкоугольная) и 8 Мп, f/2,2 (телевик 2х)		Основная — 50 Мп f/1,4-f/4,0, OIS;
телевик — 50 Мп, f/2,2, 3,7-кратный оптический зум, OIS;
ширик — 13 Мп, f/2,2;
мультиспектральный сенсор;
фронталка — 50 Мп, f/2,0 (широкоугольная) и 8 Мп, f/2,2 (телевик 2х)
Батарея5500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт5500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт5500 мАч, быстрая зарядка 100 Вт
БезопасностьСканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание по лицу, IP65Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание по лицу, IP68/69
ОСHarmonyOS 5.0
Связь и интерфейсыWi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.2 BLE, USB-C 2.0, NFCWi-Fi 6, LTE, 5G, Bluetooth 5.2 BLE, USB-C 2.0, NFCWi-Fi 7, LTE, 5G, Bluetooth 5.2 BLE, USB-C 2.0, NFC

Что касается процессора, то, по имеющимся данным, у базового Nova 14 «под капотом» Huawei Kirin 8000, а у Pro- и Ultra-версии — Kirin 8020.

Цены и доступность

Смартфоны уже доступны для предзаказа в Китае по следующим ценам:

  • Huawei Nova 14 — от 2699 юаней (~30 200 рублей)
  • Huawei Nova 14 Pro — от 3499 юаней (~39 100 рублей)
  • Huawei Nova 14 Ultra — от 4199 юаней (~46 900 рублей)
Huawei Nova 14 / Huawei Nova 14 Pro / Huawei Nova 14 Ultra
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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