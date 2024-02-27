Прочный HONOR X9b с автономностью до трёх дней прибыл в России

Новый смартфон HONOR получил прочный экран HONOR Ultra-Bounce с устойчивостью к падениям с высоты до 1,5 метров, тройную камеру с основным сенсором 108 Мп и внушительный аккумулятор на 5800 мА·ч.

HONOR X9b оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с изогнутыми краями с поддержкой разрешения 1.5K и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Для комфортного взаимодействия в вечернее время или при длительном использовании предусмотрены опции для защиты зрения. ШИМ доходит до 1920 Гц, а динамическая яркость подсветки и режим «Циркадный ночной экран», плавно снижает интенсивность синего света в вечернее время.

Смартфон также оснащен тройной камерой, включающей в себя основной сенсор разрешением 108 Мп, сенсор для широкоугольной съемки 5 Мп и макрокамеру 2 Мп.

Кроме того, HONOR X9b имеет внушительный аккумулятор емкостью 5800 мА·ч, который обеспечивает до трех дней использования без необходимости подзарядки. Работает смартфон на базе чипсета Snapdragon 6 Gen 1.

HONOR X9b доступен в продаже в различных цветовых вариантах и конфигурациях памяти. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 8/256 ГБ составляет 32 990 рублей, 12/256 ГБ — 34 990 рублей.