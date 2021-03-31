Обзор HONOR MagicBook Pro: рабочая лошадка

Относительно недавно бренд HONOR взялся за производство ноутбуков и что тут сказать, справляются ребята довольно успешно. Каждый год они представляют новое поколение, которое может спокойно соревноваться с более дорогими аналогами. В этот раз у нас побывал обновлённый MagicBook Pro с экраном на 16,1 дюйма и он заслуживает своего внимания.

Характеристики

Модель: HONOR MagicBook Pro AMD Ryzen 5 4600H

Дисплей: 16,1 дюйма 100% цветовой охват sRGB

Тип матрицы экрана: IPS

Процессор: AMD Ryzen 5 4600H

Объем оперативной памяти: 16 ГБ

Тип видеокарты: встроенная Radeon

Объем видеопамяти: 4 ГБ

Время работы: 16 ч

Вес: 1.68 кг

Интерфейсы: Thunderbolt / USB 4 x 2 / USB 3.0 Type-С / USB 3.2 Gen1 Type A x 2 / USB 3.2 Gen1 Type-С / USB 3.2 Gen2 Type-С / выход HDMI / микрофон / наушники Combo

Стоимость: 69 990 рублей

Комплектация

Рассказывать про коробку и её содержание нет никакого смысла. Обычная картонна коробка с ручкой, которая тут точно пригодится. Ведь сам по себе ноутбук на пару с зарядным блоком отнюдь нелёгкий.

Комплектация состоит из огромного и тяжёлого зарядного блока белого цвета, шнура с выходом для USB Type-C, гарантийного талона, инструкциями собственно самого аккуратно сложенного ноутбука. Никаких наклеечек ждать не стоит. Всё стандартно и обыденно.

Внешний вид

Корпус ноутбука напрямую позаимствован у брата под названием Huawei MateBook, даже цвет повторяет его. Выглядит скромно, аккуратно, практично, но и не дешево. Спереди на крышке разместился фирменный логотип HONOR в серебряном цвете.

В ноутбуке используется большой 16,1 дюймовый экран, который имеет узкие рамки в 4.9 миллиметра, отличается только нижняя из-за большей толщины. В выключенном состоянии панель выглядит единым целым.

Корпус выполнен из алюминия и за эти деньги весьма адекватный. Стоит отметить, что за этот ценник у большинства конкурентов может быть вообще обычный пластик. Рабочая сторона с клавиатурой и тачпадом не вдавливается, а вот дисплейная крышка оказалась хуже. Достаточно нажать на её центр, как на дисплее появятся чёрные пятна.

Раскрыть ноутбук спокойно одной рукой невозможно, он обязательно потащит основание вверх. До сих пор не понимаю, почему большинство производителей не могут победить данную болезнь или видимо просто не хотят. Шарниры держат экран хорошо, но при лёгкой вибрации крышка будет слегка шататься и опускаться всё ниже до своих максимальных 160 градусов.

По бокам размещен порт USB-C, HDMI и три полноразмерных USB. Поэтому можно обойтись без покупки адаптеров и док-станций.

Дисплей

В ноутбуке IPS матрица с диагональю 16,1 дюймов и поддержкой Full HD разрешения. Вокруг экрана минимальный марки, единственное утолщение используется внизу. В выключенном состоянии панель выглядит единым целым.

Яркие участки изображения могут выглядеть зернистыми, но сама матрица выдаёт отличную и качественную картинку. За это стоит сказать спасибо высокой контрастности, почти 1700:1. Если вывести черное поле при 100% яркости, то внизу и вверху дисплея будет видна небольшая утечка подсветки. Хотя их не замечаешь во время реального использования.

По бокам клавиатуры размещены динамики, а также встроенный сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства.

Клавиатура, тачпад и камера

Черная клавиатура очень сильно похожа на ту, которая используется в Huawei MateBook 13 и MateBook 14. Набор текста вполне удобен, кнопки не издают сильного шума (исключение пробел, он прям умело щёлкает), а стрелки вверх и вниз слегка урезаны и с непривычки на нужную можно не попасть.

Огромный плюс можно поставить за встроенную подсветку клавиатуры. Она хорошо детализирована в темноте и даёт пользователю выбрать всего два режима яркости. В общем для набора больших текстов и повседневной работы она подходит. Кнопка включения и выключения ноутбука встроена прямиков в боковой динамик, также в неё встроен сканер отпечатков пальца.

Разработчики очень необычно разместили веб-камеру, а точнее, между клавишами F6 и F7. Чтобы её открыть нужно нажать на неё. Это оценят любители заклеивать камеру скотчем, тут они могут быть спокойны за свою приватность.

В остальном камера выдаёт не лучшую картинку, отчасти это связано из-за необычного угла обзора на пользователя.

Тачпад тут пластиков. Если просто сёрфить по интернету, то более-менее удобно, а вот к механизму “мышиных” кнопок, есть большой вопрос. Они расположены в нижней половине тачпада и при нажатии издают громкий, дешёвый щелчок.

Производительность

Не буду вдаваться в глубокие технические подробности. Данный образец работает на процессоре AMD Ryzen класса H. Он обладает шестью ядрами архитектуры Zen 2, производит вычисления в 12 потоков и работает на частоте до 4 ГГц

Ноутбук получился весьма производительным и подойдёт для рендеринга видео. Стоит отметить, что при долгой высокой нагрузке наблюдается небольшое падение производительности, но его навряд ли кто-то заметит. Ноутбук от Honor предлагает гораздо больше производительности, чем его конкуренты при одинаковой стоимости.

Сразу хочется отметить для любителей игр. Играть на ноутбуке можно, но не на самых высоких настройках. Скорее игру можно поставить для того, чтобы временно отдохнуть от работы. Но играть в детализированные шутеры на высоких параметрах не получится, ноутбук начинает нагреваться и выдаваемая мощность резко падает, а количество FPS значительно снижается. Поэтому если ваша цель играть в игры, то лучше присмотритесь к другим ноутбукам.

Шум мотора

Вентиляторы для охлаждения можно отнести в минусы MagicBook Pro. При высокой нагрузке, создаётся впечатление, что ноутбук сейчас взлетит и улетит в другую точку света. Если серьёзно, то такое наблюдается в очень сложных задачах, например в играх.

Во время простых дел типа чтения сайтов, просмотра видео или работы с текстов, вентиляторы недвижны. Ещё важно, что при залипании клавиш или какой-то ошибки, ноутбук не пищит и не издаёт подобные звуки.

Говоря про сам звук из колонок, то не стоит ожидать чего-то особенного, он скорее обычный и хватит его только для просмотра видео с Ютуба или прослушивания любимых плейлиста.

Итого

MagicBook Pro – это демонстрация Honor, как можно сделать производительный ноутбук по весьма приемлемой цене. Он мощный, у него металлический корпус и хороший дисплей. Он подойдёт, как для работы с профессиональными программами, так и для нетребовательных развлечений.

Во время теста я не столкнулся с каким-то ошибками или перегревами. Шум из-за высоких нагрузок может раздражать, но этому есть своё объяснение. Также в MagicBook Pro нет полноценного Thunderbolt 3, но есть привычные USB и HDMI, поэтому можно обойтись без дополнительных трат на проводники.

Плюсы Металлический корпус

Подсветка клавиатуры

Сканер отпечатков пальцев

Хорошая мощность для работы Минусы Шумные вентиляторы

Посредственная веб-камера