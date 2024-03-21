Обзор Holoswim 2s: заплывы на новом уровне

Дополненная реальность все больше проникает в нашу повседневную жизнь, и спорт не исключение. Кто бы мог подумать, что помимо подводных наушников можно придумать очки с дополненной реальностью, которые будут вести статистику водных тренировок и отображать аналитику в реальном времени. Если кто-то считает, что уже давно существуют спортивные часы с режимом плавания, то это совсем не так — Holoswim 2s представляют собой настоящий прорыв в области водных тренировок.

Естественно, есть свои плюсы и недостатки. В этом обзоре я расскажу о своем опыте использования Holoswim 2s на реальных тренировках.

Характеристики Holoswim 2s

Тип дисплея: OLED с технологий дополненной реальности (проекция)

Разрешение дисплея: 128 х 64 пикселя

Угол обзора очков: 25 градусов

Диапазон рабочей температуры: от 0 °С до +45 °С

Время работы: до 4 часов

Зарядное устройство: магнитное

Батарея: 68 мАч

Материал линз: ABS пластик

Вес: 70 г

Цена: 19 990 ₽

Упаковка

Тот редкий случай, когда настоящее удовольствие доставляет уже само открытие упаковки. Внутри картонной коробки лежит пластиковый кейс с приятным софтач покрытием, застегнутый на молнию.

Внутри кейса уже находятся сами очки, а также блистер с четырьмя размерами носовых подушечек — одна из которых уже установлена на очках. Также бросается в глаза, что даже пакетик с зарядным проводом выполнен из полиэтилена с бархатистым покрытием и рисунком молнии.

Сам кейс прочный, поэтому можно не волноваться за сохранность очков при их ношении в сумке. В нем также предусмотрены отверстия, чтобы очки могли высыхать после тренировки. Поэтому не обязательно дополнительно сушить очки, можно доставать их только перед тренировкой.

Внешний вид

Визуально Holoswim 2s выглядят необычно для очков плавания, их выделяет блок управления с одной стороны. С этой стороны линза немного темнее, так как на нее падает проекция с отображением аналитики плавания.

Блок управления оснащен двумя кнопками и светодиодным индикатором. Индикатор включается только во время зарядки. Также он не сигнализирует о включении или выключении очков.

Несмотря на вес в 70 грамм, я не ощущал дискомфорта во время плавания или какого-то неравномерного распределения веса в сторону блока управления. Всё комфортно и удобно.

Плавание в очках

При первом включении Holoswim 2s отображают время. Затем доступны различные режимы плавания, включая режим «Плавание в открытой воде» (дословный перевод из приложения).

Во время тестирования я большую часть времени использовал режим «Повышение квалификации», который мне показался оптимальным. В приложении заранее установил целевую дистанцию в 100 метров и длину бассейна 25 метров. Перед началом заплыва очки выводят нули на проекции. По мере прохождения каждых 25 метров очки отображают пройденное расстояние в виде долей, а также темп, пересчитанный на всю заданную дистанцию. Таким образом, они показывают, за какое время я проплыву 100 метров, если продолжу плыть с такой же скоростью, как на первых 25 метрах. После достижения цели появляется красивая анимация и фейерверки.

После достижения установленной дистанции, в моем случае 100 метров, отсчет не останавливается и продолжает идти с метками каждые 25 метров.

Среди недостатков стоит отметить, что очки перед покупкой померить не получится, так как это электронное устройство, которое поставляется запаянным в полиэтиленовую упаковку. Например, по форме моего лица и головы они не подходят на 100%. Для комфортного использования мне требуется носовая подушечка размера L, чтобы избежать протечек, но при этом часть экрана оказывается невидимой. Если же используется подушечка размера XL, при которой весь экран виден нормально, очки неплотно прилегают к лицу, что приводит к протечкам. Даже более сильное натяжение ремешков не решило эту проблему.

Плавание в открытой воде с использованием этих очков может быть затруднительным из-за сильного солнечного света. В бассейне, где я тестировал очки, были большие панорамные окна, и в один из дней была солнечная погода. Всё это вызывало дискомфорт, так как яркий свет попадал в глаза при поднятии головы из воды. Даже находясь под водой, в зоне, где светило солнце, проекции были видны, но считывать их было затруднительно.

Также, если рассматривать тренировки на открытой воде, для которых предусмотрен отдельный режим, было бы полезно иметь защиту от ультрафиолета на линзах. Однако на официальном сайте и в инструкции не нашел информации о защите от ультрафиолета.

Приложение

Очки можно подключить к приложению Holosport (доступно на Android и iOS). Оно довольно простое и интуитивно понятное, и на первый взгляд оно предоставляет все необходимые функции. Оно функционально работает хорошо, но лично мне хотелось бы видеть его немного измененным.

В первый день я экспериментировал с различными режимами плавания, многократно нажимая кнопки «старт» и «стоп» на очках, чтобы проверить, как они регистрируют дистанцию и количество гребков при разных стилях плавания. Однако после передачи информации с очков на телефон в приложении все заплывы были свалены в одну общую дистанцию за день, без разделения на отдельные заплывы, соответствующие моим нажатиям кнопок «старт» и «стоп». Позже я обнаружил в приложении детализацию за последний день, где было разделение по сегментам (дорожкам по 25 метров, заданным перед заплывом).

Для меня было бы удобнее, если бы мои нажатия на кнопки на очках автоматически разделяли заплывы в приложении. Возможно, для кого-то это не будет недостатком, но для меня это было бы более удобным вариантом.

Взаимодействие с другими устройствами

В очках есть функция отображения входящих звонков, однако её не сразу можно заметить из-за неочевидности. Необходимо отметить, что отображаются только уведомления о входящем звонке или сообщении, но не само содержание сообщения или номер звонящего. Возможно, в будущих версиях или с обновлением ПО такие опции будут добавлены.

Кроме стандартного сопряжения со смартфоном, очки Holoswim имеют возможность взаимодействия с устройствами Garmin.

Аналитика во время плавания

Очень порадовало то, что в очках точно подсчитывается пройденная дистанция в бассейне. Во время подготовки к обзору я плавал в них три раза, и за это время ни разу не произошло ошибок. В сравнении с другими спортивными часами, такими как Garmin, Suunto, Amazfit, которые обязательно допускали ошибки либо в большую, либо в меньшую сторону.

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Однако, что касается определения стиля плавания, здесь я не могу полностью доверять очкам. Вначале я специально ради эксперимента пробовал плыть с доской, работая только ногами, чтобы увидеть, какой стиль плавания они определят. Очки определили часть «брасс», часть «фристайл». Далее, чередовал стили брасс и кроль, но очки определили только «брасс» как основной, а «фристайл» отображался в детализации, хотя было примерно поровну. В один из дней я плавал исключительно кролем, меняя темп, но даже в этом случае очки все равно 17 из 43 дорожек посчитали как «фристайл», а остальные как «брасс».

Количество гребков при плавании брассом подсчитывается с небольшой погрешностью, но в целом удовлетворительно. Однако при плавании кролем наблюдается большой разброс — от 12 до 61 на 25 метров бассейна в один день. Возможно, это зависит от уровня пловца и техники плавания и при идеальной технике с четким поворотом головы датчики будут работать более точно.

Автономность

Holoswim 2s обладают хорошей автономностью. За часовую тренировку они разрядились на 12%. Такой результат был достигнут в воде при температуре +26°C.

Если использовать дополнительные устройства, например, постоянное сопряжение с часами на открытой воде, автономность очков, конечно же, уменьшится, но её будет достаточно для длительного заплыва.

Итог

Очки Holoswim 2s – крайне интересное устройство, прямо хочется сказать «очень круто», что такие технологии появились и развиваются. Есть небольшие недочеты, которые, вроде бы, не мешают, но если бы их не было, было бы ещё лучше.

Профессионалам эти очки вряд ли будут интересны, потому что у них есть тренер на бортике бассейна, который анализирует, считает и корректирует лучше любых цифр перед глазами. Однако любителям, которые тренируются самостоятельно, очки Holoswim 2s должны понравиться, потому что дистанция считается точно, и после каждой дорожки рассчитывается темп на заданную дистанцию.

Павел Черноусов Плюсы Отдельный режим для плавания в бассейне и на открытой воде

Возможность сопряжения с другими устройствами

Расчет темпа в режиме реального времени

Отображение уведомлений

Отличная автономность

Точность в подсчетах Недостатки Желательно мерить по лицу

Нет текста уведомлений

Обязательно проверять возможность синхронизации со своими часами, если планируется плавание на открытой воде